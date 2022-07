ACIA sorteia mais R$ 5 mil em vales-compra; conheça os vencedores

Da Redação

Com o objetivo de fomentar as vendas do comércio da cidade, a Associação Comercial Industrial e de Serviços de Apucarana (ACIA) realizou mais um sorteio da campanha “Três Corações” nesta sexta-feira (22), no auditório da entidade.

O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, explica que a campanha vai contemplar no total R$ 35 mil em vales-compra. “Já sorteamos R$ 10 mil no Dia das Mães, R$ 10 mil no Dia dos Namorados, R$ 5 mil hoje e ainda teremos mais R$ 10 mil no Dia dos Pais”, explica Faganello.

Segundo o presidente, a ACIA está atendendo aos associados, que em pesquisa realizada em 2021, optaram por sorteio de vales-compra.

“Mais de 78% responderam que preferem vales-compra como premiação. O dinheiro volta para as lojas e ainda abre a possibilidade de se vender mais. Outro ponto com grande aceitação foi a junção das datas comemorativas”, aponta o presidente da associação.

O sorteio de hoje, segundo a vice-presidente da ACIA, Aída Assunção, foi uma grata surpresa. “A princípio a entidade iria premiar somente nas datas principais, mas ao se fazer este sorteio extra em julho, proporcionou uma motivação a mais na hora de concluir as vendas”, ressalta Aída.

O último sorteio da campanha Três Corações acontecerá no dia 19 de agosto. “Esperamos um Dia dos Pais de muitas vendas. E a premiação de R$ 10 mil em vales-compra vai ajudar a fomentar as vendas nesse período”, reforça Aída.

Ganhadores - Sorteio 22/07/2022

Vale-Compra De R$ 1.000,00

1º Cupom

Nome: Lauro Gessner

Empresa: Gonçalves Auto Vidros

2º Cupom

Nome: Rosana Kojikowski

Empresa: Palu Calçados

3º Cupom

Nome: Madai Fernandes Freneda

Empresa: Supermercado Alvorada

4º Cupom

Nome: Mary Nagata Beltrane

Empresa: Prata Moderna

5º Cupom

Nome: Viviane Patrícia de Almeida Souza

Empresa: Casas Ajita

