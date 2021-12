Da Redação

Acia sorteia mais de R$ 13 mil em vale-compras

A Associação Comercial e Industrial de Apucarana (Acia) sorteou na manhã desta quarta-feira (8) mais de R$ 13 mil em vale-compras durante primeira premiação da campanha 'Natal Encontro Premiado'. Serão cinco sorteios semanais, sendo no total R$ 70 mil.

O presidente da Acia, Wanderlei Faganello, explica que foram sorteados 12 vales compra de R$ 1 mil para os consumidores e mais 12 de R$ 100 para os vendedores indicados nos cupons. “Pelo volume de cupons, que já nos retornaram, tivemos uma boa adesão dos consumidores. Dos 12 prêmios desta quarta, quatro foram para o Vale do Ivaí, reforçando nossa posição de destaque na região”, frisa.

A vice-presidente do comércio, Nilsa Christ, conduziu o sorteio, juntamente com o empresário João Dias. “O comércio está muito otimista neste ano. As lojas se preparam com muitas ofertas, decoração, capacitação dos vendedores. Somada a premiação e o Trenzinho da ACIA, esperamos um resultado muito positivo”, ressalta.

A expectativa do comércio é de ter um aumento de 10 a 15% comparado ao ano de 2020. “O papel da Acia, com estes investimentos, é fazer com que os lojistas atinjam estes números”, destaca.

Outro diferencial desta campanha de Natal é o Trenzinho que começa a circular no dia 10. “O comércio começa a funcionar em horário especial nesta quinta (9), e o Trenzinho na sexta. Vale a pena frisar que para controle de pessoas devido a pandemia, serão distribuídos ingressos pelas lojas participantes. Procurem umas das 160 que estão participando da Campanha de Natal da Acia para retirar o ingresso gratuito”, conclui.

Confira os sorteados:

1º Cupom

Nome: Jaiza de Mattos Diosti

Vendedor: Ronei Luciano

Empresa: Apucarana Auto Peças

2º Cupom

Nome: Ariane Lial Brito Farias

Vendedor: Rafa

Empresa: Carrossel Brinquedos

3º Cupom

Nome: Jesualdo Junior Macari

Vendedor: Erica Barros

Empresa: Sport Center

4º Cupom

Nome: Lucas Valeriano Garcia

Vendedor: Fabiana

Empresa: Esportes Camisa 10

5º Cupom

Nome: Kellen Cássia Favorito

Vendedor: Jairo

Empresa: Farmácia Saúde

6º Cupom

Nome: Rosiane Cristina Correa dos Santos

Vendedor: Bruna Martins

Empresa: Supermercado Alvorada

7º Cupom

Nome: Beatriz Melo Floriano

Vendedor: Lorrane

Empresa: Lojas P.A.

8º Cupom

Nome: José Marques de Magalhães Filho

Vendedor: Diovana

Empresa: Ótica e Relojoaria Caracol

9º Cupom

Nome: Aparecida Conceição Martins

Vendedor: Greiciellen

Empresa: For Boys For Girls

10º Cupom

Nome: Edson Mateus Ferreira da Silva

Vendedor: Rosana Guarnieri

Empresa: Farmácia Saúde

11º Cupom

Nome: Diego Donizete Meneghin

Vendedor: Carolina

Empresa: Posto Madrid

12º Cupom

Nome: Rafael Foganholi

Vendedor: Maria

Empresa: Lojas Marcato