Acia sorteia mais de R$ 13 mil durante campanha de Natal

Aconteceu nesta quarta (15), o segundo sorteio da campanha "Natal Encontro Marcado", promovido pela Associação Comercial e Industrial de Apucarana (Acia).

O presidente da Acia, Wanderlei Faganello, explica que foram sorteados 12 vale-compras de R$ 1 mil para os consumidores e mais 12 de R$ 100 para os vendedores indicados nos cupons. “Estamos no segundo sorteio e hoje mais 13 mil reais em vales compra foram sorteados. Temos ainda mais de 45 mil reais em prêmios esperando os clientes de toda a região”, diz Faganello.

A vice-presidente do comércio, Nilsa Christ, também esteve presente no evento no auditório da entidade, junto do empresário João Dias. “Já recebemos mais de 50 mil cupons. Nossa expectativa está alta. Ainda não tivemos chuva forte ou outras intempéries que prejudicasse a visitação do público”, afirmou Nilsa.

A Campanha “Natal Encontro Premiado” é uma realização da Acia, em parceria com o Sicoob, Sivana e Câmara da Mulher Empreendedora.

Confira os sorteados:



GANHADOR - VALE-COMPRA DE R$ 1 mil.