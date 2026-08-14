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Acia sorteia ganhadores da campanha “Comprar em Apucarana Faz Bem” no Dia dos Pais

Oito clientes ganharam vales de R$ 1 mil cada e seus respectivos vendedores levaram R$ 200; próximo prêmio da campanha será um veículo em janeiro

Escrito por Da Redação
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Acia sorteia ganhadores da campanha “Comprar em Apucarana Faz Bem” no Dia dos Pais
Autor Foto: Divulgação/ Acia

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) realizou nesta sexta-feira (14) o sorteio da edição Dia dos Pais da campanha “Comprar em Apucarana Faz Bem”. Ao todo, foram contemplados oito consumidores, que receberam R$ 1 mil em vale-compras cada. Os vendedores indicados nos cupons também foram premiados, com R$ 200 para cada.

O sorteio foi conduzido pelo vice-presidente da Acia, Jayme Leonel, que destacou a participação dos consumidores e os resultados alcançados pela campanha.

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“Podemos ver um número expressivo de cupons, o que mostra a forte adesão dos consumidores locais e da região. Tanto que, a cada sorteio, sempre temos um ou dois ganhadores vindos do Vale do Ivaí”, ressaltou Leonel.

Segundo ele, a campanha tem como principal objetivo estimular os consumidores a realizarem suas compras no comércio local, contribuindo para o fortalecimento da economia de Apucarana.

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“É justamente através desses cupons que vemos que isso está acontecendo. Ganha toda a cidade, que tem sua economia aquecida. Esse é o papel da Acia e estamos realizando isso com êxito”, afirmou.

Com o sorteio desta sexta-feira, a campanha “Comprar em Apucarana Faz Bem” já distribuiu R$ 25 mil em vale-compras, contemplando dezenas de consumidores nas edições especiais de Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais.

Agora, a campanha entra em sua reta final com o sorteio do carro zero-quilômetro. Todos os consumidores que realizaram compras durante a campanha e aqueles que ainda comprarem até o Natal poderão concorrer ao prêmio.

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“Encerramos a parte dos vale-compras e entramos na reta final com o sorteio de um carro zero-quilômetro. Todos que compraram até agora e vão comprar até o Natal estarão concorrendo com seus cupons. Por isso, continuem prestigiando o comércio de Apucarana”, destacou Leonel.

O próximo e último sorteio será realizado no dia 7 de janeiro. Os cupons das compras realizadas até o Natal estarão concorrendo ao carro, e os cupons que já foram preenchidos anteriormente também permanecem válidos para o sorteio final.

Ganhadores do sorteio de Dia dos Pais

  • Luciano Simplício Sobrinho – Bonny Sport | Vendedora: Luana Dias
  • Renata Aparecida da Cruz – Carmo Mendes | Vendedora: Dalva
  • Maria Gabrielle Oliveira da Silva – Marxfarma | Vendedor: Paulo
  • Ricardo Severo Ferreira – Loja Filadélfia | Vendedor: Rosnei
  • Valdir de Oliveira – Comercial Ivaiporã | Vendedora: Andrea
  • Tainá Ohana da Silva – Esportes Camisa 10 | Vendedora: Fabiana
  • Kamilly Rúbio dos Reis Vitorino Tatano – Boticantiga | Vendedor: Gustavo
  • Cristiana Maria de Araújo – D’Bags | Vendedor: Felipe
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