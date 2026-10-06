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Acia, Sicoob e Sebrae homenageiam 100 empresas de Apucarana

O evento reúne empresas que alcançaram marcas importantes em suas trajetórias

Escrito por Da Redação
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Acia, Sicoob e Sebrae homenageiam 100 empresas de Apucarana
Autor Inovação também será destaque - Foto: - Reprodução

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), o Sicoob Aliança e o Sebrae realizam, no dia 7 de novembro, no Clube de Campo Água Azul, o Mérito Empresarial 2026. A edição deste ano irá homenagear cerca de 100 empresas de Apucarana que estão completando jubileus a partir de 10 anos de atividades ininterruptas.

- leia mais: Engavetamento com cinco veículos deixa ferido na BR-369, entre Apucarana e Arapongas

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O presidente da Acia, Élio Pinto, destaca que o Mérito Empresarial se consolidou como o maior evento festivo voltado aos empresários e empreendedores de Apucarana. Segundo ele, esta será a 11ª edição do evento no formato de homenagem às empresas pelo tempo de atividade.

“2026 é o décimo primeiro ano em que realizamos o Mérito Empresarial neste formato de jubileu. Porém, a Acia já realizou outras quatro edições anteriores, que homenageou empresários que se destacaram em suas áreas de atuação”, explica.

O evento reúne empresas que alcançaram marcas importantes em suas trajetórias, em uma celebração que contempla negócios com uma década de atuação até empresas que chegam a sete décadas de atividades. Entre as homenageadas neste ano estão Dalle Bier e Danes, com 10 anos; Bons Frios e Center Vet, com 15 anos; além de empresas que completam 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50 anos de atividade. O grande destaque será a Retificadora Brasil, que alcança 70 anos de história.

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Para Élio, o Mérito Empresarial representa o reconhecimento à trajetória de empresas que contribuem diretamente para o desenvolvimento econômico de Apucarana.

“É uma justa homenagem prestada a essas empresas que inovam a cada ano para se manterem ativas e continuarem contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade. Por isso, é um evento tão importante para toda a comunidade empresarial”, afirma.

Inovação também será destaque

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Além das homenagens pelo tempo de atividade, o Mérito Empresarial 2026 terá como novidade o reconhecimento de empresas e lideranças que se destacam pela inovação. A iniciativa é resultado da criação do PRÊMIO CONECTA EMPRESA INOVADORA E DO PRÊMIO CONECTA LÍDERES INOVADORES, uma realização da Acia, do Conecta Apucarana e do Sebrae.

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Durante o mesmo evento, serão anunciadas cinco empresas e três líderes inovadores, selecionados a partir da análise dos cases inscritos.

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O consultor do Sebrae, Tiago Cunha, explica que a premiação busca valorizar iniciativas que demonstram inovação, criatividade e capacidade de transformar negócios e lideranças.

“Serão cinco empresas e três líderes, que serão selecionados a partir de uma análise dos cases inscritos”, explica.

As inscrições para os Prêmios Conecta estão abertas e podem ser realizadas pelos canais oficiais da Acia e do Conecta Apucarana.

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Apucarana Desenvolvimento ecônomico EMPREENDEDORISMO Homenagem Empresarial inovação Mérito Empresarial
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