ACIA reúne mulheres para palestra sobre Câncer de Mama

Mais de 50 mulheres, formadas por empresárias e colaboradoras do comércio de Apucarana, participaram nesta manhã (25), de uma palestra sobre os temas abordados na campanha do Outubro Rosa.

O evento foi uma realização da ACIA, em parceria com o SIVANA e Câmara da Mulher Empreendedora. O presidente da entidade, Wanderlei Faganello, explica que a associação comercial viu a oportunidade de levar mais informações sobre este tema tão importante. “Sabemos que o comércio é formado em sua maioria por colaboradoras. E daí a importância de trazer uma profissional capacitada para falar sobre os cuidados que elas devem ter não só hoje, mas todos os dias do ano”, destaca Faganello.

A palestrante do encontro foi a Enfermeira Silvia Regina Nochi. “O Outubro Rosa surgiu em 1990, mas entendemos que o autoexame é uma tarefa que as mulheres devem fazer sempre, não só neste mês. Em 2021, por exemplo, o Brasil ainda registrou mais 66 mil casos de Câncer de Mama. A maioria são de mulheres acima de 50 anos. Porém, homens também fazem parte da estatística com 1% de incidência”, alerta Nochi.

Em 95% dos casos quando detectados precocemente são curados. “O índice de cura subiu muito devido aos cuidados preventivos como o Auto Exame, o Exame Clínico e a Mamografia. As mulheres devem procurar o médico ao notar vermelhidão nas mamas, inchaço, coceira, mudança no tamanho ou forma dos seios. Ou ainda ao sentir incômodo também na axila. Quanto antes procurar ajuda, maior a chance de cura”, ressalta Silvia.

Outra campanha dentro do Outubro Rosa, é o Câncer de Colo de Útero. “É o terceiro tipo de câncer mais comum no Brasil, porém, quando detectado precocemente tem até 100% de cura. O exame preventivo deve começar após a primeira relação sexual até os 64 anos. E uma das formas de prevenção é o uso de preservativo”, frisa a enfermeira.

O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, agradeceu a presença de todos e disse que a informação trazida pela profissional desmitifica vários pontos e alerta. “Todos os presentes aprenderam muito e serão multiplicadores no comércio e em suas casas. O papel da ACIA também é o de levar o bem para a comunidade através de ações como esta”, conclui Faganello.

