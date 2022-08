Acia realiza último sorteio da Campanha Três Corações; confira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, explica que participaram da campanha mais de 160 empresas

Aconteceu nesta sexta-feira (18), na sede da ACIA, o sorteio final da Campanha Três Corações, referente ao Dia dos Pais. Foram R$ 35 mil reais em vales compras no total, divididos da seguinte forma: R$ 10 mil no Dia das Mães, R$ 10 mil no Dia dos Namorados, R$ 5 mil no mês de julho e, por último, R$ 10 mil no Dia dos Pais.

continua após publicidade .

O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, explica que participaram da campanha mais de 160 empresas e que foram distribuídos 200 mil cupons.

“Tivemos um retorno de mais de 160 mil cupons preenchidos, entre as quatro datas. Estamos felizes com o resultado. Premiamos trinta e cinco pessoas, com R$ 1.000,00 cada. O dinheiro retorna para o lojista em forma de vales compra”, destaca - Wanderlei Faganello, presidente da ACIA - Wanderlei Faganello, presidente da ACIA

GANHADORES - SORTEIO 19/08/2022

VALE-COMPRA DE R$ 1.000,00

1º Cupom

Nome: Letícia Cristina Farias Mangolin

Empresa: Bello Vício

2º Cupom

Nome: Deyse Matsui

Empresa: Lojas Marcato

3º Cupom

Nome: Roseli Belchior

Empresa: B1

4º Cupom

Nome: Sandra Maria do Prado

Empresa: Supermercado Binelli

5º Cupom

Nome: Rosangela Rodrigues Ortega

Empresa: Ótica 2 Irmãos

6º Cupom

Nome: Maria Santos Alves

Empresa: Relojoaria Caracol

7º Cupom

Nome: Ailton Lemes

Empresa: Dias Couro

8º Cupom

Nome: Antonio Felix de Paula

Empresa: Ótica 2 Irmãos

9º Cupom

Nome: Luciano Ignatowicz

Empresa: Cartola

10º Cupom

Nome: Aparecido Dias Vieira

Empresa: Farmácia Saúde

Siga o TNOnline no Google News

Acompanharam este último sorteio os Diretores da ACIA, Jayme Leonel e Jian Papa, além da imprensa de Apucarana. A Campanha Três Corações É Uma Realização Da ACIA, SICOOB, SIVANA e Câmara da Mulher.