ACIA realiza sorteio da campanha Trinca do Amor; confira

A ACIA, Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana, realizou na manhã desta sexta-feira (28), o primeiro sorteio referente a Campanha Trinca do Amor.

Foram sorteados R$ 15 mil em vales-compra, são vinte e quatro vales de R$ 500,00 e três de R$1 mil, entre os cupons depositados durante as compras feitas no período do Dia das Mães.

Confira os ganhadores:

VALES-COMPRA DE R$ 500,00

1º Cupom

Nome: Luciano da Cunha Magalhães

Empresa: Mundo Gourmet

2º Cupom

Nome: Miguelina Istchuk Brecailo

Empresa: Móveis São José

3º Cupom

Nome: Gustavo Guilherme Gruber

Empresa: Decortex

4º Cupom

Nome: Sonia Rezende de Morais Paula

Empresa: Serallê

5º Cupom

Nome: Elaine Treuk de Morais

Empresa: Cubo Mágico

6º Cupom

Nome: Maria Elza Garcia

Empresa: Bonny

7º Cupom

Nome: Orisvaldo Cesar dos Santos

Empresa: Floricultura Flor & Arte

8º Cupom

Nome: Eduardo Luiz Schlindwein

Empresa: Mundo Gourmet

9º Cupom

Nome: Adevaldo Luiz Marzagão

Empresa: Naka Shoes

10º Cupom

Nome: Silvana Bento da Silva

Empresa: Mercado Nossa Senhora de Lourdes

11º Cupom

Nome: Clea Aparecida Soares de Oliveira

Empresa: Farmácia Saúde

12º Cupom

Nome: Evandro Choma

Empresa: Foto Nikkon

13º Cupom

Nome: Vera Lúcia Anklan

Empresa: Supermercado Souza

14º Cupom

Nome: Niceia Pereira Mafra

Empresa: Lojas Marcato

15º Cupom

Nome: Dirceu Alexandrino de Souza

Empresa: Ótica A Especializada

16º Cupom

Nome: Cleonice de Almeida de Azevedo

Empresa: B1

17º Cupom

Nome: Edson Lemes Gonçalves

Empresa: Potencial Materiais Elétricos

18º Cupom

Nome: Rafael Mascote Sanches

Empresa: Floricultura Channel

19º Cupom

Nome: Maria Rosa de Oliveira Souza

Empresa: Dias Couro

20º Cupom

Nome: Patrícia Karina Flausino Melo

Empresa: Bonny

21º Cupom

Nome: Camila da Silva

Empresa: Meraki

22º Cupom

Nome: Pollyana Karolline Simões Ignácio

Empresa: Farmácia Saúde

23º Cupom

Nome: Vanilda Donato dos Santos

Empresa: Casas Apucarana

24º Cupom

Nome: Elis Regina de Paula

Empresa: Consagrada

VALES-COMPRA DE R$ 1 MIL

25º Cupom

Nome: Jeferson Cardoso da Silva

Empresa: Farmácia Campineira

26º Cupom

Nome: Rosemeire de Freitas de Azevedo

Empresa: Carrossel

27º Cupom

Nome: Sandra Roberta da Silva dos Santos

Empresa: B1 Moda

Veja a entrevista com o presidente da ACIA, Wanderlei Faganello

