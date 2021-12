Da Redação

Acia realiza segundo sorteio de Natal nesta quarta (15)

A Associação Comercial e Industrial de Apucarana (Acia) realiza nesta quarta-feira (15), às 9h30, o segundo sorteio da campanha "Natal Encontro Marcado".

O presidente da Acia, Wanderlei Faganello, explica que nesta quarta serão sorteados mais 12 vale-compras, de R$ 1 mil, para os consumidores e mais 12 vale-compras, de R$ 100, para os vendedores indicados nos cupons.

“Percebemos que as lojas participantes já estão com movimento maior. A Campanha de Natal e o Trenzinho, sem dúvidas, ajudam a impulsionar as vendas”, frisa Faganello. No dia 8 de dezembro, foram sorteados mais de R$ 13 mil em vale-compras.