Acia realiza segundo sorteio da campanha “Comprar em Apucarana Faz Bem”

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) realizou na manhã desta terça-feira (16) o segundo sorteio da campanha “Comprar em Apucarana Faz Bem”. O evento aconteceu no auditório da entidade e contou com a presença do presidente da Acia, Elio Pinto, do vice-presidente Jayme Leonel e de representantes da imprensa apucaranense.

Ao todo, foram sorteados R$ 4,8 mil em prêmios, sendo quatro vales-compra no valor de R$ 1.000,00 para os consumidores contemplados e quatro vales de R$ 200,00 destinados aos vendedores indicados nos cupons premiados.

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O presidente da Acia, Elio Pinto, destacou o sucesso da campanha e a expectativa de que a iniciativa continue contribuindo para o fortalecimento das vendas ao longo do ano. Segundo ele, a ação tem como objetivo incentivar a população a prestigiar o comércio local e valorizar as empresas associadas.

“Esta campanha vai distribuir, ao todo, R$ 25 mil em prêmios nas datas comemorativas, como Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais, além do sorteio de um carro zero-quilômetro no Natal”, afirmou.

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Elio também ressaltou o grande número de consumidores participantes. “Confeccionamos 250 mil cupons e o volume acumulado nos sorteios do Dia das Mães e Dia dos Namorados impressiona. Ainda teremos as etapas do Dia dos Pais e do Natal, mostrando que a campanha é um sucesso e está movimentando o comércio local”, destacou. 1 de 2 Divulgação/Acia Foto: Autor: Divulgação/Acia

2 de 2 Divulgação/Acia Foto: Autor: Divulgação/Acia

O vice-presidente da Acia, Jayme Leonel, lembrou que todos os cupons distribuídos durante a campanha continuam concorrendo até o encerramento da promoção. “Por isso, é importante valorizar o comércio de Apucarana. Comprar aqui faz bem para o consumidor, que concorre a prêmios, e também para as empresas, que fortalecem seus negócios e contribuem para o desenvolvimento da economia da cidade”, afirmou.

Assim como ocorreu no primeiro sorteio, uma consumidora de outro município da região também foi contemplada nesta etapa. “Uma cliente de Mandaguari realizou suas compras em Apucarana e foi sorteada. Isso demonstra que a campanha também atrai consumidores da região, que encontram aqui qualidade, bom atendimento e ainda têm a oportunidade de concorrer a prêmios”, explicou Jayme.

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Confira os ganhadores do segundo sorteio:

• Maria Cristina do Nascimento – Taty Modas

Vendedor: Carlos

• Vanessa Regina Bobatto – Serallê Calçados

Vendedora: Geovana

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• Lauriza Gonçalo Gomes – Móveis São José

Vendedor: Vinícius

• Kátia de Fátima Antônio – Casa Bela Materiais de Construção

Vendedor: Fabrício