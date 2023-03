ACIA realiza Rodada De Negócios para Mulheres; veja o vídeo

Da Redação

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, a ACIA, em parceria com o Sebrae, Cacinp Mulher e Faciap Mulher, realizou uma rodada somente para o público feminino.

O evento aconteceu nesta terça-feira (07), no auditório da entidade, e reuniu 49 empresárias associadas, além de convidadas de Rolândia, Londrina, Cascavel e Faxinal.

O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, explica que as rodadas já são tradição na associação comercial, porém, em comemoração ao Dia da Mulheres fizemos uma exclusiva para elas. “Tivemos uma adesão além da expectativa. Ficamos com fila de espera. Isso mostra a importância deste evento, que foi gratuito mais uma vez para nossas associadas”, frisa Faganello.

Outro diferencial desta rodada, foi a participação de empresárias de outras cidades. “A ACIA faz parte das diretorias da Cacinp e Faciap. E com isso, abrimos para empresárias de outras associações comerciais. Assim elas puderam estar presentes e, com isso, diversificar ainda mais o roll de produtos e serviços. Gerando mais oportunidades também para as nossas empresárias”, completa Faganello.

A presidente da CACINP Mulher - Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresarias do Norte do Paraná e diretora da FACIAP Mulher, Marisol Chiesa, ressalta a importância deste momento. “É a primeira Rodada de Negócios de 2023 e só para as Mulheres. Estamos fortalecendo as empresas das associadas. É um presente e a melhor forma de comemorar o Dia Internacional da Mulher. Vamos inovar em outros eventos para fortalecer ainda mais o associativismo e a geração de oportunidades para nossas empresárias e empreendedoras”, destaca Marisol.

O consultor do Sebrae, Tiago Cunha, reforça que esta será a primeira rodada do ano. “Nossa agenda será bimestral. Teremos outros eventos exclusivos para as mulheres. Já as tradicionais rodadas mistas começam em breve. A parceria ACIA e Sebrae tem criado oportunidades para que os empresários e empresárias se desenvolvam, sejam por meio da capacitação ou em eventos de mercado, como o de hoje, onde eles se colocam frente a frente com outros gestores para divulgar seus produtos e serviços”, diz Tiago.

Empresárias aprovam rodada

A empresária Larissa Balan, disse que o networking gerado no evento foi muito positivo. “Foi excelente conhecer outras mulheres empreendedoras. Trocar contatos, gera a possibilidade de fomentar negócios. Neste sentido fico muito feliz e parabenizo todos os envolvidos”, diz Larissa.

A empresária, Poliana Pereira, é de Faxinal e adorou o evento. “Quem não veio perdeu. Vim de outra cidade tive contato com ótimas empresas, que também puderam conhecer meu negócio. Estou muito feliz também”, avalia Poliana.

As rodadas são gratuitas para os Associados da ACIA. Os interessados podem buscar mais informações sobre as datas dos próximos eventos pelo fone 43 3162 4300.

Assista:

null - Vídeo por: tnonline

