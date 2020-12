ACIA realiza prestação de contas anual - TNOnline

Continua após publicidade

Aconteceu na segunda-feira (30), a prestação de contas anual da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana. Durante o evento, que foi realizado no auditório da entidade, diretores puderam acompanhar os demonstrativos contábeis e o resumo das ações realizadas em 2020.

O presidente da ACIA, Jayme Leonel, explica que faz parte do estatuto esta prestação de contas. “Temos que apresentar como foi administrado os recursos da entidades . Tivemos mais uma vez um ano de superávit, mesmo num ano tão difícil e realizando tantas ações”, ressalta Leonel.

Também foi apresentado aos diretores um resumo das principais ações realizadas pela ACIA durante o ano. Vale destacar:

- Campanha contra a Dengue e Proteção Contra Mulher;

- Campanhas institucionais Dia das Mães, Namorados, Pais e Semana Brasil;

- Campanha de prêmios: Natal;

- Credenciamento no Fomento Paraná como agente de crédito: com atendimento de mais de 80 empresas em seis meses, e mais de 800 mil reais em recursos liberados;

- Doação de de máscaras para o Hospital da Providência; Distribuição de máscaras e álcool em gel para a comunidade

- Através do Conecta: formalização do Comitê Municipal da Inovação; Estudo dos Impactos Econômicos com a Pandemia; Convenio para Criação do Centro Tecnológico do Vale do Ivaí; Conexão Apucarana;

Várias outras ações foram realizadas em 2020, mas uma grande luta da ACIA foi em relação a manter o comércio aberto. “Desde março mantemos um diálogo aberto com o Prefeito. Estamos sempre em reuniões analisando os números da pandemia e procurando soluções para manter nossos negócios abertos”, frisa Leonel.”, frisa Leonel.

O prefeito Junior da Femac, que também participou do evento destacou justamente este papel da ACIA. “Temos uma entidade forte e parceira, que não mediu esforços para nos ajudar na lutar contra este vírus. Sou comerciante também e sei o quanto as empresas têm sofrido nesta pandemia, por isso, estamos tomando todas as medidas necessárias exigidas pela saúde para garantir que Apucarana não pare, mas siga em frente, conclui o Prefeito.