Acia realiza encontro empresarial com palestra de associado em Apucarana

Nesta edição, o empresário Mauro Eugênio, do grupo Magno Tecnologia, foi o convidado para compartilhar sua trajetória de empreendedorismo

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) realizou nesta quarta-feira (8), no auditório da entidade, mais uma edição do Café com o Presidente, evento que recepcionou novos associados e fortaleceu o relacionamento entre empresários do comércio, da indústria e do setor de serviços.



Durante o encontro, os participantes conheceram os principais serviços, benefícios e ações desenvolvidas pela Acia em prol do desenvolvimento empresarial, além de participarem de um momento de networking e troca de experiências.

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Nesta edição, o empresário Mauro Eugênio, do grupo Magno Tecnologia, foi o convidado para compartilhar sua trajetória de empreendedorismo. Em uma palestra marcada por histórias de superação e aprendizado, ele contou que iniciou sua vida empreendedora aos oito anos de idade.

"Uma vizinha plantava verduras e fiz uma parceria para vender a produção dela. Com o dinheiro, comecei a fabricar geladinhos e vender nos fins de semana no estádio. Depois percebi a importância das parcerias e do atendimento ao cliente. Foi ali que aprendi que esses fatores fazem toda a diferença nos negócios", relatou.

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Formado em Marketing, Mauro destacou que sempre buscou entregar mais do que o esperado, independentemente da função que exercia.

"Sempre procurei fazer algo a mais pelo cliente, desde quando trabalhava como empacotador de supermercado e ajudante de açougue até me tornar empresário. Esse compromisso em superar expectativas sempre abriu portas", afirmou.

O empresário também ressaltou que estar atento às oportunidades foi decisivo para sua carreira. Após servir ao Exército, trabalhou por três anos em Portugal e, ao retornar ao Brasil, ingressou no setor de telefonia. Com experiência adquirida, fundou sua própria empresa, que chegou a contar com oito escritórios e cerca de 200 colaboradores.

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Segundo Mauro, outro fator determinante para o crescimento foi investir nas pessoas.

"Sempre procurei manter uma equipe motivada. Quando o mercado de telefonia mudou, busquei um novo segmento que permitisse aproveitar o potencial dos colaboradores. Depois de estudar o mercado, investi em energia solar", explicou.

Atualmente, Mauro atua também nos segmentos da construção civil, usinas fotovoltaicas e estações de recarga para veículos elétricos, com operações em diversas regiões do país.

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Ao encerrar sua palestra, destacou a importância da família, das parcerias e da fé.

"Sou muito grato à minha base familiar, aos ensinamentos do meu pai e à rede de relacionamentos construída ao longo da vida, inclusive por meio da ACIA. Estudar, planejar e colocar os negócios diante de Deus é uma rotina que todo empresário deve cultivar", concluiu.

O presidente da ACIA, Elio Pinto, agradeceu a presença dos empresários e destacou a importância do evento para fortalecer o associativismo.

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"O Café com o Presidente é um momento de integração e acolhimento. Queremos que os novos associados conheçam a ACIA, entendam a importância do associativismo e tenham a oportunidade de ouvir histórias inspiradoras de empresários que começaram do zero, enfrentaram desafios e construíram negócios de sucesso. Esses exemplos motivam e mostram que empreender com dedicação faz a diferença", afirmou.

O auditório da ACIA recebeu um grande público, reforçando o interesse dos associados em conhecer mais sobre a entidade e ampliar sua rede de contatos por meio de um ambiente de aprendizado, integração e inspiração.