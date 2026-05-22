Acia realiza 1º sorteio da campanha Comprar em Apucarana Faz Bem; veja ganhadores

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) realizou na manhã desta sexta-feira (22) o primeiro sorteio da campanha “Comprar em Apucarana Faz Bem”. O evento aconteceu no auditório da entidade e contou com a presença do presidente da Acia, Elio Pinto, do vice-presidente Jayme Leonel e do assessor jurídico Henrique Gasparotti.

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Ao todo, foram sorteados R$ 9,6 mil em prêmios, sendo oito vales-compra de R$ 1.000,00 aos consumidores e oito vales de R$ 200 para os vendedores indicados nos cupons premiados.

O presidente da Acia, Elio Pinto, destacou o sucesso da campanha e a expectativa do fortalecimento das vendas ao longo do ano. Segundo ele, a iniciativa busca incentivar o comércio local e valorizar as empresas associadas.

“Essa campanha vai sortear ao todo R$ 25 mil em prêmios nas datas comemorativas Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais, e um carro zero quilômetro no Natal”, afirmou.

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Elio também lembrou que todos os cupons distribuídos durante a campanha continuam concorrendo até o encerramento da promoção. “Por isso, é importante valorizar o comércio local. Comprar em Apucarana faz bem para quem compra, que concorre a prêmios, e também para o comércio, que se fortalece e movimenta a economia da cidade”, completou.





Sorteio realizado na Acia - Foto: Divulgação Sorteio realizado na Acia - Foto: Divulgação





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Ganhadores do primeiro sorteio