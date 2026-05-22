Acia realiza 1º sorteio da campanha Comprar em Apucarana Faz Bem; veja ganhadores
Foram sorteados R$ 9,6 mil em prêmios, sendo oito vales-compra de R$ 1.000,00 aos consumidores e oito vales de R$ 200 para os vendedores
A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) realizou na manhã desta sexta-feira (22) o primeiro sorteio da campanha “Comprar em Apucarana Faz Bem”. O evento aconteceu no auditório da entidade e contou com a presença do presidente da Acia, Elio Pinto, do vice-presidente Jayme Leonel e do assessor jurídico Henrique Gasparotti.
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Ao todo, foram sorteados R$ 9,6 mil em prêmios, sendo oito vales-compra de R$ 1.000,00 aos consumidores e oito vales de R$ 200 para os vendedores indicados nos cupons premiados.
O presidente da Acia, Elio Pinto, destacou o sucesso da campanha e a expectativa do fortalecimento das vendas ao longo do ano. Segundo ele, a iniciativa busca incentivar o comércio local e valorizar as empresas associadas.
“Essa campanha vai sortear ao todo R$ 25 mil em prêmios nas datas comemorativas Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais, e um carro zero quilômetro no Natal”, afirmou.
Elio também lembrou que todos os cupons distribuídos durante a campanha continuam concorrendo até o encerramento da promoção. “Por isso, é importante valorizar o comércio local. Comprar em Apucarana faz bem para quem compra, que concorre a prêmios, e também para o comércio, que se fortalece e movimenta a economia da cidade”, completou.
Ganhadores do primeiro sorteio
- Débora Marques Alves – Serallê Calçados (Vendedor: Marcos)
- Elda Lima do Prado Silva – Boticantiga (Vendedora: Cíntia)
- Joice de Paula e Silva Henriques – Comacal (Vendedor: André)
- José Pereira dos Reis – Loja Marcato (Vendedora: Rose)
- Liliane Prissão – Loja Filadélfia (Vendedor: Emanuel)
- Eduardo Magalhães Casagrande – Jolly (Vendedora: Anna)
- Andressa Regina Corrêa da Silva – Apucarana Auto Peças (Vendedor: Cezar)
- Welton Pereira de Carvalho – Bovo Acabamentos (Vendedora: Maria Eduarda)