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APUCARANA

Acia promove evento gratuito e capacita empresários sobre importação da China

Treinamento orienta empreendedores a aumentar a competitividade no mercado através do comércio exterior e barateamento de custos

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.07.2026, 09:50:35 Editado em 29.07.2026, 09:50:25
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A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) sediou na manhã desta quarta-feira (29) a palestra gratuita "Operação China". O encontro reuniu o empresariado local com o objetivo de apresentar os caminhos e as vantagens do comércio internacional, com foco principal na importação de insumos, máquinas e produtos acabados do mercado asiático.

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A iniciativa faz parte de um cronograma de capacitações regulares oferecido pela entidade para fomentar o desenvolvimento econômico da região. De acordo com o presidente da Acia, Elio Pinto, a associação busca democratizar o conhecimento comercial. "É mais um evento gratuito. Todos os filiados da Acia são convidados e as empresas que também não são filiadas podem participar, não tem problema nenhum", afirmou.

Elio destacou que a principal meta do encontro é desmistificar o comércio exterior, oferecendo suporte técnico prático aos participantes. "Vai ensinar e mostrar os caminhos que tem para você fazer uma importação, até mesmo não precisando ir para a China", explicou o presidente.

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Acia promove evento gratuito e capacita empresários sobre importação da China
AutorFoto: Lis Kato/TNOnline

Competitividade e modernização

O treinamento foi ministrado por Vitor Castro, consultor especialista em negócios internacionais. Ele detalhou o escopo do projeto "Operação China", que viaja o país demonstrando as oportunidades de negócios no exterior. Segundo Castro, a importação direta é uma ferramenta estratégica de sobrevivência e lucro em um mercado cada vez mais digital.

"Quando a gente entende que o online está cada vez mais com tendências, pontos percentuais no preço de venda é o que faz a diferença. Vemos hoje que a importação traz cada vez mais competitividade para o empresário", ressaltou o especialista. Ele também frisou que o processo se torna seguro quando guiado por profissionais da área: "Hoje uma assessoria tem a capacidade de terceirizar o trabalho da empresa, multiplicando todo o conhecimento que ela tem de fato para trazer melhores resultados".

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Acia promove evento gratuito e capacita empresários sobre importação da China
AutorVitor Castro, consultor especialista em negócios internacionais - Foto: Lis Kato/TNOnline

A modernização da estrutura de trabalho foi apontada como um dos grandes ganhos para os empreendedores paranaenses que já aderiram às importações. Castro relatou que a busca por equipamentos tem sido uma solução eficiente para gargalos na produção regional. "Vemos diversos empresários que estamos levando até a China, iniciando as suas importações, blindando de certa forma, através de maquinários, problemas com mão de obra", concluiu o palestrante.

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capacitação empresarial comércio internacional Desenvolvimento ecônomico Importação modernização industrial negócios na Ásia
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