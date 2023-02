ACIA lança revista e novo mascote em prestação de contas

Da Redação

Prestar contas do ano de 2022 e apresentar ações para 2023. Foi com este objetivo que a ACIA reuniu seus diretores, membros da governança do Conecta, empresários e autoridades municipais nesta terça-feira (06), na sede da AMEVI.

O presidente da associação comercial, Wanderlei Faganello, explica que esta ação é anual. “Prestamos contas daquilo que realizamos no ano anterior e apresentamos nossas perspectivas para o período. Desta forma, nossos diretores, parceiros e poder público podem contribuir em cada etapa desejada”, frisa Faganello.

A ACIA realizou em 2022 várias ações em prol dos associados e da comunidade. “No que tange as campanhas, distribuímos quase 150 mil reais em vales compra. Dando aos lojistas participantes um diferencial de venda diante de seus concorrentes. Fizemos ações importantes no Dia das Crianças, Outubro Rosa, Dia Internacional da Mulher, entre outras”, elenca Faganello.

No que tange a inovação, a ACIA através do Conecta realizou eventos como o Você Conectado ao Futuro. “Em parceira com o Sebrae e a Prefeitura trouxemos palestrantes de renome nacional e tivemos mais de 800 inscritos”, diz Faganello.

A ACIA inovou também finalizando a implantação do Sistema Q,gis. “É uma nova ferramenta que mapeia onde estão seus associados por rua, bairro e segmento. É uma inteligência que ficará a disposição dos associados e também de investidores que desejarem se instalar em Apucarana”, ressalta.

Ainda em 2022, a ACIA retornou com a Festoque, Mérito Empresarial e se aproximou das entidades representativas do Paraná. “Na Festoque voltamos com recorde de publico e venda. Também homenageamos empresários que completaram de 10 a 75 anos de atividade no Mérito Empresarial. E conseguimos nos aproximar ainda mais da Cacinp e Faciap, sendo que no próximo dia 12 iremos assumir a vice-presidência para assuntos do comércio na Federação das Associações Comerciais e Empresarias do Paraná. A maior entidade de classe do setor”, destaca Faganello.

Para 2023 a ACIA tem planejado várias atividades. “Lançamos a revista que conta a história desde a aquisição do terreno da entidade até chegarmos ao projeto do Centro Empresarial ACIA. E também nossa mascote, que será feita em pelúcia e em tamanho real. Valorizamos nosso passado com o impresso. E projetamos o futuro com este personagem que representa uma associação comercial conectada, moderna, tecnológica e que vai encantar crianças, jovens e porque não dizer adultos. Tanto durante campanhas promocionais, festividades municipais, eventos do Conecta, entre outros”, reforça Faganello.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, esteve presente no evento e destacou a importância da ACIA para a sociedade. “A ACIA é uma parceira importante do poder público. Promove o associativismo, o desenvolvimento de seus associados e contribui para o crescimento de Apucarana. O mascote representa essa nova ACIA, que se relaciona com a comunidade empresarial e com nossos munícipes”, diz o Prefeito.

O consultor do Sebrae, Tiago Cunha, diz que a ACIA é uma grande parceira do sistema. “Temos várias atividades em conjunto e continuaremos apoiando as demandas da entidade. Sobretudo no que tange ao empreendedorismo, capacitação e tecnologia”, fala Cunha.

O professor Lisandro Modesto, membro da governança do Conecta, destaca que a ACIA não se preocupa somente com seus associados, mas também na busca de criar um ecossistema forte de tecnologia e inovação em Apucarana. “Foi a ACIA que criou o Conecta. Juntou o poder público com as instituições de ensino, Sebrae, Senac, SESI, entre outras entidades. Ela acredita, assim como nós, que Apucarana pode e vai desenvolver novos modelos de negócios, com a capacitação das pessoas num ecossistema forte”, diz Modesto.

O vice-presidente da Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Norte do Paraná (CACINP), Anderson Molina, parabenizou a entidade pelas ações de 2022 e pelos planos de 2023. “Vimos uma ACIA vibrante. Temos que dar os parabéns por tudo que foi apresentado e dizer que a Cacinp será parceira da ACIA em tudo que for solicitado”, fala Molina.

O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, encerrou o evento agradecendo o apoio dos diretores da ACIA e também dos parceiros da entidade. “Sem o poder público, o Sebrae, em especial ao consultor Tiago Cunha que nos dá todo o suporte necessário e os membros da governança, como os diretores da Unespar, Daniel e Leonardo, da UTFPR, Marcelo e Aloysio, além dos diretores da Fap, como o Lisandro, do Cerávolo como o Diego, não poderíamos executar muitas das ações do Conecta em prol de Apucarana. Por isso, nossos agradecimentos pelas ações já realizadas e por aquelas que ainda realizaremos juntos”, conclui Faganello.

