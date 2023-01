Acia lança pedra fundamental de novo prédio de 28 andares em Apucarana

Da Redação

Com 28 andares, Centro Comercial será o maior prédio de Apucarana

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) realiza nesta terça-feira (24), às 11 horas, o lançamento da pedra fundamental do início da construção do Centro Empresarial Acia. Maior prédio comercial de Apucarana, o edifício será construído no terreno da associação entre as ruas Guarapuava e Irmã Eleutéria.

A obra será coordenada pela Sociedade de Propósito Específico (SPE), constituída pela Acia para gerenciar o projeto juntamente com os condôminos.

Com 28 andares e 174 salas comerciais, o prédio será o maior e mais moderno da cidade. Com investimento de R$ 60 milhões, a obra deve ser concluída em 2028.

São 30.196,08 metros quadrados de área construída, incluindo subsolo, térreo, três pavimentos para estacionamento e uma torre de mais 23 andares destinados exclusivamente para as salas comerciais.

Conforme o projeto, o térreo será destinado para a Acia. Nesse pavimento, a associação instalará sua nova sede, deixando o 15º andar do Palácio do Comércio, inaugurado em 1978.

O prédio tem DNA 100% apucaranense. O projeto é do arquiteto Leonardo Britice, enquanto a obra será comandada pela Ida Construtora. A comercialização dos espaços – cerca de 70% já foram vendidos – está a cargo da Sanches Imóveis e Ceriani Craveiro Imóveis.

