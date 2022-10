Acia lança campanha "Natal da Sorte" com R$ 90 mil em prêmios; veja

Da Redação

Com R$ 90 mil reais em prêmios, esta será uma das maiores campanhas já realizadas pela ACIA

A Associação Comercial e Industrial de Apucarana (ACIA), lançou na manhã desta sexta-feira, 28, a campanha "Natal da Sorte" para o fim de ano 2022. Com R$ 90 mil reais em prêmios, esta será uma das maiores campanhas já realizadas pela ACIA. (Veja no vídeo abaixo).

De acordo com o presidente da entidade Wanderlei Faganello, a novidade deste ano é que não será necessária a realização de sorteios, já que a campanha será realizada através de raspinhas. O consumidor compra, recebe sua raspinha e já pode ser contemplado na hora com a premiação, que será em créditos para novas compras, na loja em que foi contemplado.

Faganello espera uma grande adesão dos lojistas, que a partir de agora, já podem confirmar a participação na campanha.

"Uma campanha de natal diferente, beneficiando o lojista e o consumidor sorteado, de imediato após a compra. Com brinquedos na praça para as crianças, apoiados pela Acia, copa do mundo, apoio do poder público na iluminação, cremos que será melhor e maior este fim de ano nos últimos tempos", considerou o presidente da ACIA.

Segundo a entidade, a expectativa é de um incremento de 8 a 12 por cento nas vendas de Natal de 2022 em relação ao ano passado.

Assista a entrevista completa:

