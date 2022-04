ACIA lança Campanha do Dia das Mães, Namorados e Pais

Da Redação

Com o objetivo de fomentar as vendas do Comércio de Apucarana, a ACIA lançou nesta terça-feira (15), a Campanha Três Corações, que vai englobar os Dias das Mães, Namorados e Pais.

O presidente da entidade, Wanderlei Faganello, explica que serão R$ 35.000.00 em vales-compra. “Vamos sortear R$ 10 mil no Dia das Mães, R$ 10 mil no Dia dos Namorados, R$ 5 mil em Julho e mais R$ 10 mil no Dia dos Pais”, explica Faganello.

Segundo o presidente, a ACIA fez uma pesquisa junto aos lojistas que participaram em 2021 de uma campanha similar a esta. “Mais de 78% responderam que preferem Vales-Compra como premiação. O dinheiro volta para as lojas e ainda abre a possibilidade de se vender mais. Outro ponto com grande aceitação foi a junção das datas comemorativas”, aponta Faganello.

Diante dessas informações foi elaborada a Campanha Três Corações. “Ela começa no dia 20 de abril, com sorteios nos dias 13 de maio, 17 de junho, 22 de julho e 19 de agosto. É importante destacar que teremos um sorteio no mês de Julho, desta forma, a ACIA, além de incentivar o Comércio nas datas comemorativas, vai ajudar a fomentar as vendas deste período, que é de liquidações de troca de estação”, reforça Faganello.

A Campanha Três Corações já está sendo comercializada. Os lojistas interessados podem entrar em contato com a ACIA pelo fone 43 3162-4300.