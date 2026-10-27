Acia lamenta morte do empresário Luiz Hirose e destaca legado em Apucarana

Empresário faleceu nesta terça; entidade relembrou sua contribuição para a construção civil local e o forte envolvimento em projetos sociais

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (ACIA) manifestou profundo pesar pela morte do empresário e ex-diretor da entidade, Luiz Katsutoshi Hirose, ocorrida na madrugada desta terça-feira (27).

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Fundador da Construtora Hirose, ele construiu uma trajetória de destaque na construção civil, sendo responsável pela edificação de mais de 600 unidades habitacionais no município. O reconhecimento de sua atuação na classe empresarial lhe rendeu, em 2012, o Prêmio Mérito Empresarial, honraria concedida pela própria associação em parceria com o Sicoob Aliança.

Morador de Apucarana desde a infância, quando começou a trabalhar na lavoura ao lado da família, Hirose transformou-se em um exemplo de empreendedorismo e compromisso com o desenvolvimento local. Além do impacto econômico gerado por seus negócios, o empresário também construiu um forte legado na área social. Ele integrou a diretoria da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) por mais de duas décadas e manteve um histórico contínuo de apoio a diversos projetos comunitários.

Em sua nota oficial, a ACIA se solidarizou com os filhos, netos e amigos de Luiz Hirose neste momento de luto.

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Confira a nota na íntegra:

"A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (ACIA) manifesta profundo pesar pelo falecimento do empresário Luiz Katsutoshi Hirose, ex-diretor da entidade, ocorrido na manhã desta terça-feira, 27 de outubro.

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Empresário da construção civil e fundador da Construtora Hirose, Luiz Katsutoshi construiu uma trajetória marcada pelo empreendedorismo, pelo trabalho e pela solidariedade. Sua história de vida, iniciada ainda na infância, quando ajudava a família na lavoura, é um exemplo de dedicação e perseverança. Em Apucarana, onde chegou ainda criança, conquistou o respeito e a admiração da comunidade por sua atuação empresarial e seu compromisso com o desenvolvimento do município.

Ao longo de sua carreira, edificou mais de 600 unidades habitacionais em Apucarana, contribuindo para o crescimento da cidade. Também se destacou pelo envolvimento em iniciativas sociais, tendo integrado por mais de duas décadas a diretoria da APAE, além de apoiar diferentes projetos comunitários.

Sua contribuição para a classe empresarial também foi reconhecida em 2012, quando recebeu o Prêmio Mérito Empresarial, concedido pela ACIA em parceria com o Sicoob Aliança, em reconhecimento à sua trajetória e à sua atuação na comunidade.

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Neste momento de dor, a ACIA se solidariza com a esposa, filhos, netos, demais familiares e amigos, expressando suas mais sinceras condolências.

Luiz Katsutoshi Hirose deixa um legado de trabalho, empreendedorismo e solidariedade, que permanecerá na memória da comunidade apucaranense".



