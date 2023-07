Acia faz lançamento da Feira de Noivas; saiba quando será evento

Mais de 40 profissionais do setor de serviços participaram nesta quarta-feira (5), do lançamento da Feira de Noivas e Eventos, que será realizado pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) e Sebrae, em parceria com a Faciap Mulher, Cacinp Mulher, Sivana e Câmara da Mulher Empreendedora.

A abertura do evento foi feita pelo vice-presidente da Acia, Jayme Leonel. “A Acia já realizou quatro edições da Mostra de Festas e agora estamos retomando com a Feira de Noivas e Festas em um novo formato, que vai reunir profissionais que trabalham neste segmento tão forte”, diz Leonel.

No lançamento, os participantes puderam ajudar a definir tanto a data, quanto o horário para atender o público. “Deixamos aberto e os expositores escolheram que a Feira de Noivas e Eventos será nos dias 25 e 26 de agosto”, explica o presidente da Acia, Wanderlei Faganello.

A Acia vai fazer a divulgação em Apucarana, no Vale do Ivaí e na região da Amepar. “Queremos atrair as pessoas que estejam pensando em casar, fazer aniversário ou eventos corporativos para conhecer nossos expositores. Na sexta, o atendimento será das 18 as 22 horas. E no sábado, das 14 as 22 horas”, adianta Faganello.

O Sebrae vai proporcionar aos expositores dois treinamentos. “Só em Apucarana, o setor de serviços reúne mais de 11 mil Postos de Trabalho e cerca de 9.378 CNPJs. É muito forte e merece nossa atenção. Vamos dar dois treinamentos, que na reunião os expositores optaram que um deles seja na área de atendimento”, diz o Consultor do Sebrae de Apucarana, Tiago Cunha.

EXPOSITORES

A Feira de Eventos e Eventos será realizada nos dias 25 e 26 de agosto, no Clube de Campo Água Azul. O empresário, Fernando Machado, da Sonory Musical já garantiu seu espaço. “A estrutura oferecida pela Acia me impressionou. Tanto que já garanti meu espaço, pois acredito no sucesso da proposta”, diz Fernando.

O empresário, Paulo Cardozo, da PH Produtora de Vídeos e Fotos, aderiu ao evento. “O custo beneficio me atraiu. A Feira de Noivas e Eventos será muito boa. Os dias e horários ficaram ótimos para a participação do público interessado e visitantes e para os visitantes de fora”, diz Paulo.

A empresária, Izabel Bertasso, do Viza Buffet ressalta a importância do evento. “Esta iniciativa da Acia veio num ótimo momento. Ainda estamos nos recuperando do lockdown da pandemia, que proibiu os eventos. E a oportunidade de receber treinamento do Sebrae será um diferencial. Por tudo isso também já garanti meu espaço”, diz Izabel.

A Feira de Noivas e Eventos terá estande para 41 empresas. “Somente no lançamento já foram comercializados 30 espaços e já temos um grande procura,” alerta Faganello.

Os interessados em expor devem entrar em contato com a ACIA pelo fone 43 3162 4300.

