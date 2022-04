Da Redação

ACIA estimula parceria do comércio com o Apucarana Futsal

O Apucarana Futsal lançou o programa Sócio Torcedor, que é um clube de benefícios. Os associados a este sistema terão descontos exclusivos, além de entrada gratuita nos jogos no Ginásio do Lagoão e Camisa do Time.

O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, explica que para isso acontecer o time precisa que as empresas associadas à ACIA façam o cadastro gratuito na plataforma do sistema. “A loja, que assim desejar, efetua seu cadastro e passa a oferecer algum benefício exclusivo para o torcedor do clube. É uma forma da ACIA e do comércio local contribuir com o esporte apucaranense e fomentar a economia local”, frisa Faganello.

O diretor da equipe do Apucarana Futsal, Luís Fernando Milan, ressalta a importância da adesão do Comércio nesta ação. “Queremos criar essa cultura, que é forte em outros times. O sócio torcedor é parceiro do clube e ajuda a custear parte das despesas de um clube. E, para isso, precisamos da participação das empresas oferecendo produtos e serviços com atrativos para este público”, diz Milan.

As empresas parceiras serão divulgadas nas redes sociais do Apucarana Futsal e durante os jogos em casa. “Nos dois primeiros, levamos mais de 2 mil pessoas por confronto. Teremos ainda mais 10 jogos em Apucarana e divulgaremos o nome das empresas onde os torcedores poderão fazer um lanche, jantar, comprar um presente com desconto especial”, reforça Milan.

Faganello, presidente da ACIA, complementa que neste tipo de ação todos ganham. “A loja que fizer a adesão, pode ter um fluxo a mais de público. E isto acontecendo, o clube ganha, pois o sócio se torna cada vez mais fidelizado”, conclui Faganello.

A adesão gratuita pode ser feita no Apucarana Futsal, pelo telefone/whatsapp 43 9 9824 6795. Mais informações na ACIA, pelo telefone 43 3162 4300.