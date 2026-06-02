Acia entrega prêmios da campanha de Dia das Mães em Apucarana; veja fotos

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) realizou nesta segunda-feira (1º) a entrega dos prêmios da campanha "Comprar em Apucarana Faz Bem", – edição Dia das Mães. O evento aconteceu no auditório da entidade e reuniu consumidores, vendedores premiados e diretores da Acia.

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Nesta etapa da campanha, foram sorteados oito consumidores, contemplados com vales-compra de R$ 1 mil cada, totalizando R$ 8 mil em premiações. Veja aqui a lista de ganhadores. Além disso, oito vendedores indicados nos cupons sorteados receberam vales-compra de R$ 200 cada, como forma de reconhecimento pelo trabalho realizado junto aos clientes.



De acordo com o presidente da Acia, Elio Pinto, este foi o primeiro sorteio da campanha em 2026 e faz parte de uma série de ações promocionais que serão realizadas ao longo do ano.

“Teremos novos sorteios no Dia dos Namorados e no Dia dos Pais, além do grande prêmio de um carro zero-quilômetro na campanha de Natal. Essas ações ajudam a movimentar o comércio local e incentivam a participação das empresas associadas”, destaca.

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Segundo Elio, a campanha tem alcançado seu principal objetivo: fortalecer a economia local e estimular a população a valorizar as empresas da cidade.

“Quando o consumidor compra em Apucarana, ele encontra qualidade, bom atendimento e ainda tem a chance de concorrer a prêmios. Além disso, os recursos movimentados permanecem no município, contribuindo para o desenvolvimento econômico e a geração de empregos”, afirma. O presidente também ressalta a importância da premiação destinada aos vendedores.





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