Acia entrega Prêmio Mérito Empresarial em Apucarana

Noventa e uma empresas de Apucarana foram homenageadas na noite deste sábado (26) durante o Prêmio Mérito Empresarial 2024. O evento, realizado pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) em parceria com o Sicoob, ocorreu durante jantar no Clube de Campo Água Azul. A entrega reuniu empresários, familiares e várias lideranças locais.

O prêmio presta um reconhecimento às empresas que estão há mais de 10 anos de atividade ininterrupta no mercado. Veja lista abaixo

Foram homenageadas 19 empresas com 10 anos em Apucarana (Jubileu de Estanho); 16 com 15 anos de atuação (Jubileu de Cristal); 10 empresas com 20 anos (Jubileu de Porcelana); 9 com 25 anos (Jubileu de Prata); 11 com 30 anos (Jubileu de Pérola); 9 com 35 anos (Jubileu de Coral); 5 com 40 anos (Jubileu de Esmeralda); 4 de 45 anos (Jubileu de Platina); 3 com 50 anos (Jubileu de Ouro); 2 com 55 anos (Jubileu de Ametista); e 3 com 60 anos (Jubileu de Diamante).

Veja fotos:



As empresas mais antigas homenageadas nesta edição, com 60 anos de atuação na cidade, foram a Caramuru Alimentos SA, a Kuroda e Cia Ltda, e a Pedreira Apucarana Ltda.

O evento também fez uma homenagem à própria Acia, por seus 75 anos de história em Apucarana.

Veja lista das empresas homenageadas

10 ANOS - JUBILEU DE ESTANHO

BRAVO ENERGIA

DON - DOMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ESCOLA COLIBRI

EXTINTORES REI LTDA

GONÇALVES AUTO VIDROS

LIDER MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS LTDA

LIGA MIX BRASIL CONCRETO E ARGAMASSA

LOBECA BARBER SHOP

LOJA O REI DAS NOVIDADES

MADE 4it

NACIONAL DIESEL TRUCK CENTER

ON STAGE BARTENDERS

PORTO STORE INFORMÁTICA

RESTAURANTE QUINTAL DE CASA

ROYAL CAPS CONFECÇÕES LTDA

TEXAS FARM STORE

VIVIANE MARTINS -DIRETORA DE VENDAS INDEPENDENTE MARY KAY

WCX ÁUDIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ZZTECH TECNOLOGIA E SISTEMAS



15 ANOS - JUBILEU DE CRISTAL



AUTOESCOLA REAL

BELEZA RENOVADA

BONEMANIA TECIDOS E AVIAMENTOS

BRC ARTIGOS PARA CONFECÇÕES LTDA

D BAGS

D.Z. VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA

D'ATRI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

EPV SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

ESPAÇO DA CASA

FOM'S

LOJAS SAN REMO

MADEIREIRA OLIVEIRA

ÓTICA 2 IRMÃOS LTDA

POSTO BRASIL SUL

TEMDA ESTOFADOS

TODIMO



20 ANOS - JUBILEU DE PORCELANA

A GRÁFICA

BONNY SPORT WEAR

CARTÃO DIAMANTE

CASA DA LIMPEZA

CIEE PR APUCARANA

ESPAÇO SST

IHARD TECNOLOGIA

INGALIMP APUCARANA

PIXEL COMUNICAÇÃO

SICOOB ALIANÇA



25 ANOS- JUBILEU DE PRATA

BLUE OCEAN CONFECÇÕES S.A.

CAPOTAS PARANÁ

CRISTAL SETE VIDROS TEMPERADOS

DRIELY POTATOES

EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGÍSTICA

FARMÁCIA BRASIL

ONIX SOM LUZ E IMAGEM

TALYNNE CONFECÇÕES

ZENZ BONÉS



30 ANOS - JUBILEU DE PÉROLA

APROMED

BONFIM TINTAS

DECORTEX

IDA CONSTRUTORA

ITÁLIA MILANO

KYOODAI

PNEUS APUCARANA

RÁDIO NOVA AM

SERITELAS

SIMÃO EVENTOS

TAICRY INDÚSTRIA E COMÉRCI



35 ANOS - JUBILEU DE CORAL

ALINEPLAST - IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA

BONNY

BOTICANTIGA FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO

CAZARINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

COLÉGIO EVOLUÇÃO

JOHARC IMÓVEIS

MERCADO MOOR

PARANATEX INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA

TINTAS DARKA



40 ANOS - JUBILEU DE ESMERALDA

DIAS COURO

MÓVEIS SÃO JOSÉ

POSTO TRAVAIN

SAMEC AGROPECUÁRIA LTDA.

SHOWA CONFECÇÕES LTDA



45 ANOS - JUBILEU DE PLATINA

ELETROGASGEL

JOLLY

OFICINA TAKASHINA

RETIFICADORA APUCARANA



50 ANOS - JUBILEU DE OURO

ELETRO MARINGÁ DÍNAMO LTDA

ESCRITÓRIO PERENE CONTABILIDADE

MOINHO PRIMOR



55 ANOS - JUBILEU DE AMETISTA



COLÉGIO CANADÁ

TV TIBAGI / REDE MASSA / SBT



60 ANOS - JUBILEU DE DIAMANTE

CARAMURU ALIMENTOS S/A

KURODA E CIA LTDA

PEDREIRA APUCARANA LTDA

