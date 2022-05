ACIA entrega flores no Materno Infantil para enfermeiros

Da Redação

Nesta quinta-feira (12), comemora-se o Dia da Enfermagem e, para prestigiar este profissional tão importante, que teve seu valor fortemente evidenciado durante a pandemia de Covid-19, a ACIA de Apucarana realizou uma entrega de flores, como forma de homenageá-los.

“Sem medir esforços, estavam na linha de frente, muitas vezes deixando os seus, arriscando suas vidas para cuidar de outras. Por tudo isso, nós da ACIA resolvemos trazer hoje algumas flores homenagear estes profissionais”, explica o presidente da entidade Wanderlei Faganello.



A entrega aconteceu no Hospital Materno Infantil e contemplou a equipe que estava de plantão no momento. “Por motivos de segurança, fizemos uma entrega simbólica para a direção do Hospital e algumas enfermeiras e enfermeiro, e que irão repassar para as demais enfermeiras e enfermeiros”, disse Faganello.

A Gerente de Enfermagem, Erica Sanches, agradeceu a iniciativa da ACIA. “Reconhecer o papel dos profissionais de enfermagem nos honra muito, pois trabalhamos com amor e zelo. Não medidos esforços para que todos os pacientes sejam atendidos com as melhores condições humanas possíveis para tentar aliviar aquele momento tão difícil”, fala Sanches.

“É uma singela homenagem da ACIA para estes profissionais tão importantes nos momentos mais difíceis. A todos o nosso reconhecimento”, completa Faganello.





