ACIA elege nova diretoria na próxima terça-feira (24)

Acia possui mais de mil associados

Uma das entidades mais importantes de Apucarana realiza eleição para a escolha da sua nova diretoria, na próxima terça-feira (28). A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) possui mais de mil associados, que poderão comparecer no auditório da entidade, das 17 às 20 horas, para registrar o seu voto.

Esse ano a eleição será de chapa única. O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, explica que a instituição é gerida por diretores voluntários. “Eles se dedicam dois anos a Associação Comercial de forma gratuita. Nesse último biênio, 27 diretores ajudaram a administrar as ações em prol dos associados”, diz Faganello.

A eleição do dia 28 de março vai escolher os membros que estarão à frente da ACIA em 2023 e 2025. “Sentimos a necessidade de termos mais algumas diretorias, por isso, nosso regimento foi alterado conforme estabelecem as leis. A nova administração da ACIA vai conter 32 diretorias, cinco a mais, sendo elas todas técnicas”, adianta Faganello.

Entre as novidades Faganello detalha que a ACIA terá para o próximo biênio: Diretoria de Segurança e Mobilidade Urbana; Empreendedorismo e MPE; Economia e Finanças Tributárias; Pesquisas e Estatísticas; Inovação e Tecnologia. “Cada diretor que ocupar essas novas diretorias terá o papel de propor ações que possam desenvolver essas áreas em favor dos nossos associados”, resume Faganello.

2022: ano de muitas ações

A diretoria que deixa a gestão da ACIA realizou diversas ações. Em 2022 foi implantando o sistema Q,GIS na entidade. Uma ferramenta de monitoramento, coleta de dados e tomada de decisões. Ele mapeia onde estão os associados por endereço, bairro, rua, segmento, entre outras informações, que podem ser usadas para realizar ações pontuais em prol dos próprios associados, além de alavancar potenciais futuros associados por aglomeração ou atividade.

Foram realizadas diversas campanhas, como a Três Corações, que juntou: dia das Mães, Pais e Namorados, sorteando 35 mil reais em vales compra. Além do Natal, com 100 mil reais em vales compra distribuídos através de raspinhas.

A ACIA ainda apoiou o Apucarana Liquida, realizou o Dia das Crianças e retornou com a Festoque, que em 2022 teve cinco dias de realização. E contou com um sistema inédito de monitoramento eletrônico, que registrou em tempo real o número de visitantes por dia e horário, gerando dados estatísticos importantes para o futuro. “Na Festoque 2022 batemos um record com mais de 33 mil pessoas visitando a feira. O que superou as expectativas dos visitantes e dos expositores”, comemora Faganello.

A ACIA fortaleceu muito seus laços institucionais com a Cacinp, com a Copenorte e foi a propulsora do convênio da Prefeitura com a Garantinorte, que vai garantir 10 milhões de reais para ser financiado a empresas com taxas mais atrativas. Além disso, trouxe para o aniversário de 73 anos da entidade, uma palestra com o presidente da Faciap, Fernando Moraes.

“A boa relação com as instituições comerciais gerou frutos. No final do ano, durante o congresso anual da Faciap, fomos eleito Vice-presidente da Federação, junto com Fernando Moraes, para o biênio 2023/2024”, explica Faganello.

Todas as ações da ACIA são em prol dos associados.

A entidade realizou palestras, cinco rodadas de negócios gratuitas para seus associados, em parceria com o Sebrae.

Esses eventos tiveram grande aceitação e reuniram dezenas de empresários da indústria, comércio e setor de serviços, que frente a frente puderam apresentar seus produtos ou serviços.

Em 2022, associados da ACIA puderam também recuperar impostos previdenciários de forma administrativa, graças a uma parceria firmada entre a entidade com a Suit Paraná.

“Outra ação que valoriza o associado é o Mérito Empresarial. Reunimos os empresários que estão em atividade de 10 a 75 anos. São exemplos que devem ser seguidos”, ressalta Faganello.

Em relação ao futuro, ACIA, através do Conecta realizou diversas atividades. “Fizemos um ciclo de palestras denominado Beer Inovations. Graças a um sistema de antenas que a Acia e o Conecta ajudou a viabilizar, a Utfpr conseguiu recursos para desenvolver produtos e serviços baseados na internet das coisas – Sistema I.o.t.”, elenca Faganello.

Junto ao Sebrae, a ACIA e o Conecta conseguiram apoiar também cinco ideias de negócios inovadores na participação do Centelha da Inovação. “Em 2022, a primeira startup nascida em nossos eventos, a Apukasoft, está em processo de aceleração pela incubadora do Conecta. E com a possibilidade real de atender a Prefeitura no cartão social. E para fechar o ano de 2022, o Conecta realizou o você Conectado ao Futuro”, destaca Faganello.

Conheça a chapa única que concorre a eleição:

Presidente: Wanderlei João Faganello

1º Vice-Presidente: Jayme Leonel

Vice-Presidente: José Dionisio Mendes

Vice-Presidente para Assuntos da Indústria: AÍDA SANTOS ASSUNÇÃO

Vice-Presidente para Assuntos de Serviços THALLYS JOÃO ANTONIO NAVES

Secretário Geral: JIAN CARLOS PAPA

Vice-Secretário: Geral NILSA CHRIST

1º Tesoureiro: ELIO PINTO

2º Tesoureiro: ANTENOR MAURÍLIO PERON

Diretor de Patrimônio: ANDERSON LUIS BORGHESAN REIS

Diretoria de Inovação e Tecnologia: FABIO DOS REIS COSTA

Diretoria Empreendedorismo e MPE: PAULO EDUARDO GATTO

Diretoria Economia e Finanças Tributárias: ALEXANDRE SPACIARI KUCHPIL

Diretoria Pesquisas e Estatísticas: RAFAEL GANASCIM

Diretoria Segurança e Mobilidade Urbana: REINALDO ZANETTI

Conselho deliberativo:

ANTONIA LUZIA CAMARA SCHELBAUER

CARLOS EDUARDO ROLIM DE OLIVEIRA

CLAUDIO FERREIRA NUNES

JOÃO AUGUSTO CERIANI DE OLIVEIRA

LEONARDO BRITICI

LUCIANO FELIPETO CAETANO

LUIZ FERNANDO MAMEDE MENDES

OSMAR TAKAYUKI IDA

OSNEI JOSÉ SIMÕES SANTOS

SEBASTIÃO LUIZ FANTE

THAIS PRISCILLA PAPA JERONIMO DUARTE

Conselho fiscal:

ARI GARCIA VILELLA

CESAR AUGUSTO PINTO

LUIZ ALBERTO SARDINHA

Suplentes:

IVETE BERTÃO

JOÃO DIAS

ROSANGELA TÓRMINA

