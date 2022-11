Acia e Sivana repudiam lista de boicote que circula em Apucarana

Da Redação

Após a circulação no WhatsApp de uma lista com nomes de empresas que supostamente apoiaram o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a Associação Comercial e Industrial de Apucarana (Acia) e o Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) divulgaram uma nota de esclarecimento nesta segunda-feira (7).

A associação e o sindicato dizem no documento que repudiam a propagação da suposta relação de nomes de comércios da cidade. A mensagem sugere boicote aos estabelecimentos comerciais da cidade que teriam apoiado o candidato petista que derrotou Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial.

Veja A nota de esclarecimento:

"Caros Associados, Colaboradores e Apucaranenses,

"A ACIA – Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana e o SIVANA – Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana, entidades representativas do comércio de Apucarana e de diversas cidades do Vale do Ivaí e região, vem a público explicitar seu total repúdio à propagação de uma suposta lista de empresas que seriam apoiadoras de determinados partidos políticos, com o torpe intuito de sofrer retaliações e calúnias.

A ACIA e o SIVANA reiteram o seu total respeito à Constituição e ao Direito de Liberdade de Expressão, mas não compactuam e repudiam completamente a divulgação de informações inverídicas, qualificando o ato como irresponsável, desrespeitoso e prejudicial a todo o comércio da cidade e ao convívio pacífico de todos.

As Entidades reforçam seu total apoio às empresas que estimulam a economia com a geração de empresa, renda e riquezas à nossa região, respeitando sempre a opinião individual, grande balizador de uma sociedade civilizada. Somente vamos conseguir superar obstáculos quando, acima de tudo, houver respeito. Desejamos sempre uma economia forte para todos!"

Denúncia em apucaranA

Uma empresária da cidade descobriu que seu estabelecimento foi citado e já tomou providências. A mensagem compartilhada exibe nomes de 20 estabelecimentos comerciais da cidade e os endereços sob o título ‘lista comércio petista em Apucarana’. Indignada ao ler o nome de seu estabelecimento na lista, uma empresária apucaranense foi até a 17ª Subdivisão Polcial (SDP) prestar queixa. “Não votei no Lula. Sou Bolsonaro. Não sei de onde as pessoas tiraram isso”, disse uma empresária citada que não quis se identificar.

