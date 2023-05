ACIA e SIVANA lançam projeto Comércio Mais Seguro

Da Redação

Reunião acontece no Clube 28 de Janeiro

Criar uma rede de câmeras monitorando as empresas de Apucarana, interligado num sistema único de gerenciamento. Este é um dos objetivos do projeto “Comércio Mais Seguro”, lançado na manhã deste terça-feira (17), pela ACIA e Sivana.

O evento reuniu dezenas de empresários, além de representantes da Polícia Militar, Polícia Civil e membros da sociedade organizada.

O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, explica que a entidade e o Sivana estão sempre procurando formas de ajudar seus associados. “Por isso, procuramos a empresa Premier, que tem um modelo de monitoramento que é acoplado as forças policiais e pode ajudar nosso comércio”, diz Faganello.

Durante o lançamento, o presidente explicou aos participantes que a ideia é reunir o maior número de interessados para viabilizar um projeto maior. “No sistema que queremos adotar, começaríamos no Centro, monitorando 350 empresas. As câmeras identificam desde carros até pessoas, que estejam em situação irregular com a justiça. Também, elas formariam uma cerca virtual, onde na região toda ação ilícita é detectada e automaticamente aciona um botão do pânico nas polícias Militar, Civil, Guarda Municipal e Bombeiros”, alerta Faganello.

A presidente do SIVANA, Aida Assunção, reforça que tal sistema é algo que se aplicado, vai coibir os furtos às lojas. “Criaremos uma rede de monitoramento, que vai intimidar os criminosos, porque eles saberão que em Apucarana nada passará despercebido”, frisa Aida.

O Tenente-Coronel, Marcos José Facio, reitera que este projeto é uma iniciativa privada que vai ajudar as forças públicas de segurança. “Utilizamos o serviço em menor escala, porque depende da adesão particular. Mas se a ACIA e o SIVANA conseguirem viabilizar este projeto vamos ter em mãos dados importantíssimos para tornar Apucarana uma cidade mais segura”, diz Facio.

Como funciona

O empresário, Carlos Wilson, da empresa responsável pelo sistema de segurança, adianta o que a tecnologia não está só nas câmeras. “Temos um sistema tecnológico que faz a verificação facial e de placas de veículos. Todas as imagens ou informações são compartilhadas com as polícias Militar e Civil, Guarda Municipal, Superintendência Municipal de Trânsito, Corpo de Bombeiros, Delegacia da Mulher, Samu e Polícia Rodoviária Federal (PRF). Utilizamos, portanto, uma tecnologia de ponta em segurança”, diz Carlos.

O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, diz que a entidade e o SIVANA, vão agora buscar as empresas interessados neste sistema. “Temos o interesse em viabilizar este projeto para nossos associados. Vamos agora buscar os parceiros para começar pelo centro e depois se estender para outras regiões”, conclui Faganello.

