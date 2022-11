Acia e Sicoob entregam 'Mérito Empresarial 2022' durante jantar

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Depois de ser interrompida durante a pandemia, a Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acia) de Apucarana e o Sicoob retomaram no último sábado (5), em solenidade realizada no Clube de Campo Água Azul, a entrega do prêmio tradicional 'Mérito Empresarial', reconhecimento prestado pela entidade aos empresários do município. Na ocasião, foram homenageadas 59 empresas associadas à Acia e que estão jubilando em 2022, de 10 a 75 anos.

continua após publicidade .

A solenidade foi aberta pelo presidente da Acia, Wanderlei Faganello e do presidente do Sicoob, Osnei José Simões Santos. Autoridades como o prefeito de Apucarana, Junior da Femac; o deputado federal eleito Beto Preto; a presidente do Sivana, a empresária Aída Assunção; o presidente da Câmara do Vereadores, Franciley Preto Godoi (Poim).

Durante entrevista, Faganello lembrou das dificuldades enfrentadas pelo empresariado nos últimos anos, após as dificuldades geradas pelo enfrentamento da pandemia da Covid-19, seguidas da eclosão da guerra na Ucrânia.



continua após publicidade .

"Este é um reconhecimento público aos empresários de Apucarana, que com garra e persistência lutam para manter suas empresas em atividade, gerando emprego, renda e o desenvolvimento de nossa cidade. Reencontramos nossos associados e foi um momento de muita alegria. É muito importante esse reconhecimento, pois são eles que geram empregos e acreditam em nossa cidade", comenta.