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Acia e Sebrae promovem rodada gratuita de negócios para empresários

Evento é voltado à integração empresarial, troca de experiências e geração de novas oportunidades comerciais

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 18:12:12 Editado em 18.06.2026, 18:12:08
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Acia e Sebrae promovem rodada gratuita de negócios para empresários
Autor A iniciativa reuniu cerca de 25 empresas associadas - Foto: Divulgação

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), em parceria com o Sebrae, por meio do Ponto de Atendimento, realizou nesta quinta-feira (18) o Arraiá de Negócios, evento voltado à integração empresarial, troca de experiências e geração de novas oportunidades comerciais.

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A iniciativa reuniu cerca de 25 empresas associadas, de diferentes segmentos econômicos, em um ambiente descontraído e preparado para estimular o networking, a apresentação de produtos e serviços e o fortalecimento de relacionamentos entre empresários locais.

Para o presidente da Acia, Elio Pinto, o evento reforça o compromisso da entidade em criar oportunidades para que os associados ampliem suas conexões e desenvolvam novos negócios.

“Por meio deste evento, que é gratuito para nossos associados, estamos aproximando empreendedores que, embora atuem em áreas diferentes, podem estabelecer parcerias estratégicas, ampliar suas redes de contatos e gerar novos negócios”, destaca Elio.

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Segundo o presidente, as rodadas de negócios são ferramentas importantes para aumentar a visibilidade das empresas e aproximar potenciais clientes, fornecedores e parceiros.

“Não é todo dia que um empresário tem a oportunidade de apresentar sua empresa para outros 24 possíveis clientes ou fornecedores. Por isso, esse tipo de iniciativa é tão importante: amplia a divulgação da marca, identifica novas oportunidades e fortalece o ambiente empresarial da nossa cidade”, afirma.

Além de promover a interação entre os participantes, o Arraiá de Negócios também teve como objetivo fortalecer o associativismo e incentivar a cooperação entre empresas locais.

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A consultora do Sebrae, Ana Paula Balthazar, destaca que a ação faz parte das iniciativas desenvolvidas pelo Ponto de Atendimento Acia/Sebrae para apoiar o crescimento dos empresários.

“O Ponto de Atendimento oferece suporte aos empreendedores em diversas necessidades, como treinamentos, oficinas e cursos. As rodadas de negócios são mais uma ação realizada para fomentar o desenvolvimento das empresas, criando oportunidades de conexão e geração de negócios”, explica Ana Paula.

Empresários aprovam iniciativa

A empresária Mila Gual, da Wow Acessórios, conta que participa frequentemente das ações promovidas pela ACIA e destaca a importância desses encontros para ampliar contatos.

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“Estamos muito focados na rotina da empresa e, quando temos uma oportunidade como essa, aproveitamos para apresentar nossos produtos e serviços para outros empresários e gestores que tomam decisões. Além disso, são iniciativas muito bem organizadas e gratuitas”, afirma.

O gerente comercial da Wenext, Gabriel Martins, também ressalta o valor das rodadas de negócios para aproximar empresas e facilitar novas conexões.

“Às vezes levamos muito tempo para conseguir agendar uma visita com um empresário. Em eventos como esse, temos a oportunidade de conversar com outros 24 empresários em um único encontro. Só isso já demonstra a importância de participar. As rodadas promovidas pela Acia e pelo Sebrae oferecem todo o suporte necessário para criar conexões e gerar negócios”, destaca.

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