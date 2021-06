ACIA divulga ganhadores da Campanha do Dia dos Namorados

Continua após publicidade

A ACIA realizou nesta terça-feira (29), o segundo sorteio referente a Campanha Trinca do Amor. O evento aconteceu as 10 horas, no auditório da entidade, no edifício Palácio do Comércio.

Foram sorteados R$ 10.000.00 em vales compra ( dois de R$ 1.000,00 e dezesseis vales de 500,00 de reais)entre os cupons depositados durante as compras feitas no período do Dia dos Namorados.

O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, destaca que a associação recebeu mais de 120 mil cupons dos lojistas. “É um número bem expressivo, pois soma os cupons do Dia das Mães e Namorados. Isto reforça o sucesso da Campanha Trinca do Amor, que ainda tem o Dia dos Pais”, frisa Faganello.

O presidente destaca ainda, que a entidade continua empenhada em orientar os comerciantes e a comunidade sobre o consumo consciente em época de pandemia. “As pessoas não devem esquecer dos cuidados básicos com a saúde na hora de ir as compras. Máscara, álcool em gel e distanciamento social são necessários”, conclui Faganello.

Confira os ganhadores:



VALE-COMPRA DE R$ 500,00

1º Cupom

Nome: Anderson Antônio Roncaglio

Empresa: Marxfarma

2º Cupom

Nome: Larissa Mateus Fernandes Cavalheiro

Empresa: Casas Apucarana

3º Cupom

Nome: Sérgio Rodrigues Machado

Empresa: Comacal Materiais para Construção

4º Cupom

Nome: Rozana Moretti

Empresa: Kalyssa

5º Cupom

Nome: Edna Maria Ferreira

Empresa: Bonny

6º Cupom

Nome: Daiane Cristina da Silva

Empresa: Ultra Jovem e Loja do Bebê

7º Cupom

Nome: Roseli das Graças Pereira

Empresa: Mercadão dos Óculos

8º Cupom

Nome: Adriane Cristina Carvalho

Empresa: Bello Vício

9º Cupom

Nome: Maria Aparecida Marques do Couto

Empresa: Mercado Nossa Senhora de Lourdes

10º Cupom

Nome: Cláudia Cristina Moliani

Empresa: Casas Ajita

11º Cupom

Nome: Emilly Carolina de Souza Ramos

Empresa: Stigma Modas

12º Cupom

Nome: Maria Fátima de Oliveira

Empresa: Loja O Doidão

13º Cupom

Nome: Audair Pinto

Empresa: Vimase Motos

14º Cupom

Nome: Alexsandra de Souza Rocha Pedroso

Empresa: Bonny Sport Wear

15º Cupom

Nome: Luana Cristina de Oliveira

Empresa: Casas Ajita

16º Cupom

Nome: Wilson Neri Toschi

Empresa: Ótica e Relojoaria Tókio

VALE-COMPRA DE R$ 1.000,00

17º Cupom

Nome: Silmara Cristina Szambrek

Empresa: B1 Moda

18º Cupom

Nome: Carla Beatriz de Macedo Vieira Guarnieri

Empresa: Restaurante Bella Itália