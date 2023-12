Acia de Apucarana premia 298 ganhadores com R$ 70 mil; veja nomes

Relojoaria Caracol LUCILENE APARECIDA DOS SANTOS WOGUEL .................. - Contemplados com R$ 1 mil (por loja) Decortex

GRACIELA ARGENTON FERNANDES LOPES DA SILVA

Gonçales Pneus

IVANILDO DA SILVA BARROS

Tindolelê

CAMILA BELAN ALVES

Nikos/Marambaia

CRISTINA C. DE JESUS

Pimpolho

AUGUSTO VILAS BOAS

Sport Center

CRISTIANE GONÇALVES DE SOUZA

Taty Modas

SOLANGE APARECIDA ALVES ................. - Contemplados com R$ 200 (por loja) A1

WELINGTON THIAGO MIRANDA DUTRA

MARIA APARECIDA ROSINA

Agronorte

EDINA SANTANA DA SILVA ALMEIDA

LILIAN MARA TIBURCIO DA SILVA

Ajita

LILIAN LEITE MIQUELIN BERNARDO

ANDRÉA RODRIGUES

BRUNA G. LIMA FERNANDES

ARIANE FERNANDA APARECIDA LOPES

Apucarana Auto Peças

RONEI LUCIANO

MARCO ANTÔNIO LUCIO

Aracalce

CLEIDE APARECIDA ARAUJO SANTOS

DAVI MARCELO DE PAULA

Avatim

THIAGO RIBAS ROCHA

CARINI BARBOSA

Azarias Calçados

ROSANGELA ALVES

DÉBORA KAUANNA DE PAULA BORGES

Azazule

MÁRCIA CRISTINA BELINO TRISTÃO

LILIAM MILENA M. POPOVICZ

Baterias Eletran

VERANICE PODOLAN

VALDECIR LIMA JUNIOR

Bellan Autopeças

SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA

MARCELO HASSUNUMA

Bello Vício

WILLIAN ROGERIO DA COSTA

EDSON MARCIO BERTOLI

Bello Vício Moda Masculina

JOSÉ MARTINS PEREIRA DA SILVA PONTES

LUCIA CONCEICAO PRADO DARIO

Bonemania

ROBINSON LUIS DE CARVALHO

LUCIANO PEREIRA GONÇALVES

Borracharia Prudentina

JÉSSICA CRISTINA MANTOVANI

JOVANE DOS REIS

Boticantiga

JAIRO VERÍSSIMO DOS REIS

ROSIMEIRE APARECIDA DOS SANTOS BUENO

BRC Tecidos

JANICE FERREIRA FERNANDES

CARLOS F. FARIAS

Carmo Mendes

FERNANDO CESAR FERREIRA

SOLANGE DIAS DE CARVALHO

LUCIA RODRIGUES NOGUEIRA

JAQUELINE DOS SANTOS CARVALHO

Carmo Mendes Shopping

LUCIMAR CRISTINA GASPAR DE OLIVEIRA

DANIELA DOS SANTOS NOGUEIRA

Caroliz

JOICE G. DE OLIVEIRA PORTO

MARIA JÚLIA CORRÊA

Carrossel Brinquedos

ANDRESSA VERONICA CRACCO

TAILA SCHAVARSKI

Casa Bela Materiais de Construção

ROSENES APARECIDA MARTINS LECHACOVSKI

JOSÉ CARLOS GOMES

Casas Apucarana

DIRA FERREIRA GRAVENA

ROSELY PEREIRA HASKEL

MAYARA Y. KURODA

MARIA DE LOURDES FATTORI

FÁTIMA MATEUS BUENO

SHIRLEY LUIZ DA SILVA

Colcci

ANNY C. BELONCI

CLAUDIA J. OLIVEIRA

Comacal

GILBERTO DE SOUZA

RIAN PIRES DE LIMA

Comfy Colchões

MIRIAN APARECIDA REVERSO

LARISSA MODESTO DE SOUZA

Decor Colors Apucarana

SEBASTIANA D. SIMÕES BOSSO

CLEONICE CABRAL DE OLIVEIRA

Decor Tintas

DAMARIS O. MELO FERREIRA

JULIANO DE OLIVEIRA PINTO

Decortex

DILMA DE MATOS SILVEIRA

MARLY DA SILVA MODESTO

FÁBIO PELISSARI

JULIANA FRANCISCON BARBOSA

Depósito Osvaldo Cruz

IVONE MORAES

VALMIR PATERNO

Dias Couro

AGUINALDO GONCALVES DA SILVA

CLAUDIA MARA MAIOLA

Driely Potatoes

PAULA VALÉRIA BORGHI KAVROKOV

MATHEUS SILVERIO TAVARES

Eletroluz Materiais Elétricos

CELIO JOSE DA CUNHA

ZILDA SANTANA ROELA

Esportes Camisa 10

MARCOS GATTO

APARECIDA CORREIA RIBEIRO

MARIA ISABEL POLICARPO

REGINALDO C. RIBEIRO

Farmácia Marxfarma Videira

FABER VALERIO BEGALLI

VIVIANE APARECIDA FREITAS CORREIA

Farmácia Saúde - 01

NILSON BATISTA FLAUSINO

MARIA ODILA NAZATO FERRARETO

Farmácia Saúde - 02

LEILA CRISTINA DA SILVA

ANDREIA RIBEIRO MENEGALDO

Farmácia Saúde - 03

MAURÍCIO JULIANO ARAÚJO

SILVANA CORREIA DE MATOS

Farmácia Saúde - 04

REGINA CRISTINA DO NASCIMENTO DA SILVA

ROBERTO APARECIDO CRESPOLINI

Farmácia Saúde - 05

JULIANA BARRETO

LUIZ CARLOS GONÇALVES MONTALVO

Farmácia Saúde - 06

ANDERSON CRISTIANO ESTEVES

APARECIDA DE FÁTIMA PEDROSA GUIZELINI

Fiori Tintas

THIAGO DOMINGOS REGINALDO

REGINALDO JUNIO DE OLIVEIRA

Floricultura Estação das Flores

CRISTINA CAETANO

CRISTIANE SANT'ANA GONÇALVES

Floricultura Flor & Arte

JÚLIO CÉSAR B. AUSTRÍACO

PRISCILA SAGATI PERON

DANILO MARQUEZZI

FELIPE SUZELE C. ALVES

SUZELE C. ALVES Foto Fanny

VILMAR ESCAME HERRERO JUNIOR

DIONE MARIA BOFF BERTUOL

Foto Nikkon

IVONETE R. DE SOUZA

ISABELLA CAROLINA BONISSONI DE ALMEIDA

Frios Dal Ben

CAIO AUGUSTO BARRETO GONCALVES

DANIELE CRISTINA GONÇALVES

Gandara's Couro

LUANA BEATRIZ FORTUNASO DA SILVA

GRASIELA CASANOVA

Garcia Auto Peças

CELSO SCHOK

ADILSON APARECIDO FERREIRA

Gela Boca

MILTON GABRIEL DE OLIVEIRA

TAICIA CRISTIANE DEVORANY

Gonçales Pneus

OTÁVIO AUGUSTO RAVANELLI DE OLIVEIRA

KAMILLA CHAMBÓ

Gonçalves Auto Vidros

MAGNEIDE MARIA DOS ANJOS

LUIZ GUSTAVO DE BARROS JÚNIOR

Gouveia

FERNAN J. FERREIRA

VALDECIR APARECIDO DE SOUZA

Green Gold

ROSELI LUCIA DA SILVA

ISABELA BOTELHO VACHTCHUK NUNES

GRG Sport

MARCELINO COLOMBO

ALEX SANDRO DE SOUZA

Hering Store

MÔNICA DA C. TEIXEIRA LIMA BENEDITO

GILMAR VILELA BATISTA

John Roger

EDNISE APARECIDA IANCOSKI

VERA HASHIMOTO

Jorge Bischoff

JEANE G. VOLPATO

FERNANDO ROSSI

Juarez Ótica

MARLI BENEDITA FERREIRA

SANDRA APARECIDA DE LIMA SOARES

Kidstok

CLÁUDIA LAYLA GONÇALVES DA SILVA

JANICE ROSE VICENTIM

FABIANA FELIPPE RODRIGUES

CINTIA JÉSSICA DA S. BEGALLI DE OLIVEIRA

Kioski Pastéis

SERGIO REIS SILVA MOURA

LUÍS AUGUSTO MIQUELIN

SARITA BRESOLIN ROTA IURI SESSAK

IURI SESSAK Leo Cosméticos

ANNY FRIZ

MARIA AP. RODRIGUES

JAQUELINE DE SOUZA DOS SANTOS

MARIA REGINA DOS SANTOS CIUKAILO

Loja do 12

LEILA C. BUENO BACON

HELEN M. DE OLIVEIRA

Loja Eunice

VERA LÚCIA IZIDORO TELES

MARCIA APARECIDA CAMILO ROCHA

Loja Filadélfia

ELIAS ALVES DE OLIVEIRA

EUNICE DE OLIVEIRA SILVEIRA

Loja Texas Farm

BRUNA SUNTACK

VITOR HUGO DOS SANTOS VALENTIM

Loja Toque Especia l

l MARIA ANTONIA LOCUMAN

ALEXA LICHESKI

Lojas Marcato

CINTIA LEITE MIQUELIN

MARIA APARECIDA CARRASCO

LUSIA ROLDAO MACUCO

MARCOS JOSÉ DE SOUZA

MARCOS ANTONIO DE CARVALHO LAZARO

MARIA IGNEZ MARQUES REI

LEIA CRISTINA SAVERIO

MARIA GLÓRIA SILVA DE SOUZA

Lord's

MATHEUS CAMPOS DE

SANDRA R. S. ZAPPIELLO

Loucas por Esmaltes

NATHALIA NEPOMUCENO ABALOS

THAYLA MARAFON

Malta Materiais de Construção

EDSON CARDOSO DA SILVA

ANGELICA R PEREIRA

Marafon Store

RAFAELA CRISTINA DE MARCHI Z. MUNHÃO

VITOR CARVALHO OTHARAM

Maricota Baby e Kids

SONIA APARECIDA GARCIA BALAN

KELLI C. GALIAN ROSA

Max Tênnis

MURILO B. SUDAK

BARBARA BRUNA FERNANDES BERTOLI

Mercado Moor

MARIA DO CARMO SILVA

PAULO KOTTUS

Mercado Nossa Senhora de Lourdes

FERNANDO RODRIGUES LIMA

CLAUDIA MATEUS

MARIA TERESA PIACENTINI

ROSELI SANCHES ESPEJO

Mercado Santa Maria

JOSÉ TARAS

VICENTE DE PAULA OLIVEIRA

MARIA SONIA S. TARAS

NIVALDO DOS SANTOS

Moça Biju

VANESSA MARTINES PEREIRA

JOANA D'ARC PRERIATTI

Móveis São José

EDMAR KAZUHIRO TASACA

JOSILENE MARQUES DA SILVA MARTARELI

Multicoisas

CARLOS ALBERTO RHODEN

MAIKON DE SOUZA SOARES

Mundo Encantado

LUCIMARA APARECIDA DELARIS

JULIANA ROSELI DANIEL MODESTO

Mundo Gourmet

MARCELE MAREZE PUGLIESI MARCUS P. RIBEIRO

MARCUS P. RIBEIRO MARLI APARECIDA FELITI RISSA

ADRIANE USSO

MZ Jeans

CRISTIANO BORGHESAN BARBOSA SOUZA

CILENE CRISTINA DIMIRA

Nerimar Livraria e Papelaria

OLGA HAPONIUK DA SILVA

CARLA D. S DIAS

Nikos/Marambaia

JEDERSON HENRIQUE REIS

HELEN TAMIOSO

Nunesplast

RENATA C. MOURA FERREIRA

DAVID NOGUEIRA

Oficial Med

ICARO CAPELI CAVALHEIRO

PATRICIA VALENTINA DE SOUZA

Opt Óculos Apucarana

FLORINDA M. FRIAS

AMARILZA V. DO PRADO FRANCO

Ótica 2 Irmãos

VALDINEIA G DOS SANTOS

SIUMARA A. DA SILVA

Ótica A Especializada

BEJANIRA FATIMA NASC. LIMA FERREIRA

JOYCE CRISTINA CARUZO

EZO SATO

MAGDA MARILIA T. CAVALINI

Ótica Barbieri

IRINEU VUGEN

SEBASTIÃO SILVERIO GOMES NETO

Ótica e Relojoaria Cristal

HUGO KEITI SUZUKI

LEONILDA F. TOMAZ

Ótica e Relojoaria Cyma

MARCIA APARECIDA DE JESUS

DANIEL D. XAVIER

Ótica e Relojoaria Tókio

JOSÉ E. PAVAN

DANIELY CAROLINE PAVELSKI DA SILVA

Palu Calçados

ANDRE M DIAS

MARIA DIONICE FERREIRA REQUI

Parati Shopping

RAFAELA GONÇALVES DE OLIVEIRA

ALLISON FERNANDO BUENO

Pimpolho

PATRICIA R. ROSSI PADILHA

JESSICA APARECIDA DE ALMEIDA

Pneunorte Auto Center

GERALDO REIS

FABIO FREITAS

Pontoluz

JOÃO ALVES PEREIRA

GLAUCIA KELLY E. MARQUES

GILBERTO FRANCISCO DA CRUZ

MAURO CANDIANI

ERVAL GARCIA

Posto Travain

ALCIMARA ALVES FLOIS

SEHEILA SILVA

Prata Moderna

ISADORA LORRETO

EUNICE SOUZA DO CARMO

Provita do Brasil

ELAINE C. DANIEL

MAIR TEODORO

Real Limp

GIOVANA GUEDES

VALCIR SILVA

Reino do Bolo

MARCIA CRISTINA ALVES

MARIANNA PEREZ

Relojoaria Caracol

REINALDO NAVARRO

CASTURINA GOMES DE SOUZA

Salgadim Apucarana

JULIANA GARCIA GALVES

EVANDRO RODRIGUES

Serafina

CIBELE HIRI GUAIUME

JENIFER STEPHANY FLORENCIO

Serallê Calçados

ELIANA FERNANDES DA SILVA

JOSÉ TARAS

KARINA MACHADO MARQUES

JANDIRA DE FÁTIMA VERANCIO GONÇALVES

ILCE MAYDANA MACHADO

KELLE GUIMARÃES DOS SANTOS

Skiff Jeans

JOSIANE JARENKO DA SILVA

PAULO APARECIDO KISNER

Sofá Inbox

NAYARA FERNANDA ROZARIO DE OLIVEIRA

ELEANDRO CARTONE DA SILVA

Sport Center

ADNALDO FORTUNATO DE SOUZA

VALERIANA FERNANDES FURTADO L.

Supermercado Souza

MARCELO JANJACOMO

PAMELA GABRIELLE MENEGHIM

EDNA J. RIBEIRO SERPA

NEUZA DE JESUS DOS SANTOS

LUCIA MARIA DARODDA FOLK

MARIA MERICE DOS SANTOS

Talynne Confecções

FRANCIELE APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS

MARINEL MARTINS

Taty Modas

ALVARO DANIEL RODRIGUES CARDOSO

CRISTIANE PITANTE

LORRANNE RAIOL

ÉRICA CARLA KLUK

Tindolelê

MILENA CAROLINA BELONCI RAVANEDA

GRAZIELI GENOVEZ GALERIANI

Todimo Materiais de Construção

DOUGLAS ELITT GRASIELE DE SOUSA GROSMAM

GRASIELE DE SOUSA GROSMAM Tókio Cosméticos

MARIA EDUARDA MARQUES

MARIA ANTONIA RIBEIRO

Ultra Jovem

SEBASTIANA DOMINGOS

SALETE APARECIDA DA SILVA MARQUES

Ultrafarma Apucarana

ALINE ANDRADE GARCIA

MARIA DO CARMO FRANCISCA FERREIRA

PAULO SERGIO NEGRÃO

CARLOS CESAR DA SILVA