Acia de Apucarana abre inscrições para rodada de negócios gratuita

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), em parceria com o Sebrae, vai realizar no dia 7 de março, às 9 horas, a primeira Rodada de Negócios do ano.

O presidente da entidade, Wanderlei Faganello, explica que este evento é voltado exclusivamente para as empresárias associadas. “Nada melhor que começar a sequência de rodadas com as Mulheres. É uma forma de homenageá-las e também de gerar negócios ”, frisa Faganello.

As inscrições já estão abertas e são gratuitas. “Porém, são limitadas. Por isso, as interessadas devem se apressar. Podem participar micro empreendedoras individuais, pequenas empresárias, lojistas, profissionais liberais e industriais. A única exigência é ser associada da Acia”, ressalta Faganello.

Em 2022, a entidade em parceria com o Sebrae, realizou cinco rodadas de negócios. “Foi um sucesso. Atendemos mais de 150 empresários, que puderam conhecer outros participantes, fazer contatos, apresentar seus produtos e serviços. Nosso planejamento em 2023 é ter rodadas bimestrais, começando com a rodada dedicada as mulheres”, destaca Faganello.

Além disso, o presidente da Acia assumiu recentemente a vice-presidência da Faciap, que atua forte com as mulheres. “A rodada é a primeira das ações que vamos trazer junto da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, que possui o Conselho da Mulher Empresária. Este Conselho tem por objetivo o planejamento de ações que incentivam a participação do público feminino em atividades empresariais, além da realização de eventos e capacitações para torná-lo preparado a enfrentar as transformações do ambiente corporativo”, adianta Faganello.

As empresárias associadas a Acia, ou que queriam saber mais informações sobre o evento, podem entrar em contato pelo fone 43 3162-4300.

