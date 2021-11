Da Redação

ACIA confirma “trenzinho” para o Natal de Apucarana

Uma das atrações mais aguardadas no Natal de Apucarana é o famoso Trenzinho da ACIA, que encanta milhares de crianças passeando pelas ruas da Cidade Alta.

continua após publicidade .

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (ACIA) confirma que contratou uma empresa especializada para prestação deste serviço de transporte. “A ACIA não podia deixar esta tradição acabar. O Trenzinho do Natal há 2 anos é mantido pela Associação Comercial e agora não será diferente”, ressalta o presidente da entidade, Wanderlei Faganello.

O Trenzinho de Natal da ACIA vai circular das 18h até às 22h, no dia 10 de dezembro, de 13 a 17 de dezembro e depois do dia 20 a 23 de dezembro. “Outro detalhe importante é que ele será gratuito, mas para controlar o público, devido aos cuidados necessários para higienização contra o Covid19, iremos distribuir ingressos nas lojas participantes da Campanha de Natal da ACIA”, frisa Faganello. Ou seja, quem tiver interesse em andar no Trenzinho deve se dirigir a uma das lojas participantes da campanha de Natal da ACIA e retirar seu ingresso de forma gratuita. “Temos mais de 160 empresas participantes. Elas vão estar com cartazes da campanha e com uma identificação que é um ponto de retirada dos ingressos. É só chegar na loja e pedir o ingresso”, explica Faganello.

continua após publicidade .

A ACIA está investindo cerca de 40 mil reais no Trenzinho do Natal. “É um grande esforço que estamos fazendo e contamos com alguns patrocinadores que nos ajudaram neste projeto: Sicoob, Ceriani Craveiro, Dicatex, Sanches Imóveis, Sport Center, Persis Internet e Unimed Apucarana”, elenca Faganello.

A campanha de Natal da ACIA vai sortear mais de 70 mil reais em vales compra. “Temos certeza que a premiação e o Trenzinho da ACIA, somada com a decoração de Natal feita pela Prefeitura, vai fazer com que as pessoas consumam no comércio local. Além de atrair vários clientes do Vale do Ivaí’, conclui Faganello.