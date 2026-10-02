Acia, Conecta e Sebrae lançam prêmios para reconhecer empresas e líderes inovadores

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A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) sediou nesta sexta-feira (02) o lançamento oficial do Prêmio Conecta Empresa Inovadora e do Prêmio Conecta Líderes Inovadores. A iniciativa conjunta da Acia, do ecossistema Conecta Apucarana e do Sebrae visa reconhecer quem transforma a realidade local por meio de novas ideias, fortalecendo a competitividade, a economia e o desenvolvimento regional.

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O consultor do Sebrae, Tiago Cunha, detalhou a proposta técnica e a relevância de criar instrumentos concretos de estímulo no município:

"Inovar não se resume à alta tecnologia, mas a encontrar soluções práticas que gerem valor para os clientes e para a comunidade. O Prêmio Empresa Inovadora convida negócios de todos os portes — do MEI à grande indústria — a mapear e registrar suas práticas inovadoras realizadas entre 2023 e 2026. Já o Prêmio Líderes Inovadores nasce da convicção de que qualquer ecossistema é formado por pessoas conectando talentos e projetos. Ao dar visibilidade a esses cases, fomentamos uma cultura que inspira novos empreendedores a investirem em inovação contínua."

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Categorias e quem pode participar

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O Prêmio Empresa Inovadora é voltado a organizações sediadas em Apucarana que desenvolveram projetos inovadores entre 30/04/2023 e 30/06/2026. Cada CNPJ pode concorrer em apenas uma categoria:

• Microempreendedor Individual (MEI);

• Micro e Pequena Empresa (MPE) (faturamento de até R$ 4,8 milhões);

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• Média e Grande Empresa (faturamento superior a R$ 4,8 milhões);

• Startup (até 10 anos de operação e faturamento até R$ 16 milhões);

• Instituições sem fins lucrativos (enquadradas na Lei nº 9.790/99).

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As propostas podem englobar modalidades de inovação em produto, serviço, processo, marketing ou gestão organizacional.

Já o Prêmio Líderes Inovadores reconhece profissionais, educadores, agentes públicos e gestores que geram impacto positivo nas frentes de empreendedorismo, novos negócios, educação e transformação digital.

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Prazos e inscrições

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Tanto as inscrições empresariais quanto as indicações de lideranças são gratuitas e ficam abertas até 22 de outubro de 2026, realizadas por formulários online acessíveis via QR Code que estão no Instagram e Sites da Acia e do Conecta . Para líderes inovadores, a indicação é popular e aberta à comunidade.

O presidente do Conecta Apucarana, Wanderlei Faganello, destacou a importância da mobilização coletiva:

"Nossa missão é unir pessoas, instituições e empresas em prol de um território mais dinâmico e sustentável. Ao reconhecermos três grandes lideranças e as empresas de destaque, celebramos quem assume o protagonismo diário de construir o futuro da nossa cidade."

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Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Avaliação e premiações

A escolha do Prêmio Empresa Inovadora passará por conferência documental (23 a 25/10) e julgamento técnico de uma comissão especializada (26 a 30/10). A entrega dos troféus acontecerá em 07 de novembro, durante o tradicional Prêmio Mérito Empresarial da Acia.

Já as indicações aos Líderes Inovadores serão analisadas por banca técnica de 23 a 30/10, culminando na Cerimônia de Reconhecimento no dia 05 de novembro de 2026.

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O presidente da Acia, Elio Pinto, reforçou a força da união institucional:

"A Acia tem orgulho de abrir as portas para essa união com o Sebrae e o Conecta. Reconhecer quem inova é valorizar quem gera empregos, renda e mantém nossa economia na vanguarda regional."