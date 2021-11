ACIA: Apucarana ganha maior prédio da sua história; veja

Da Redação

Foi lançado oficialmente nesta sexta-feira (05), o Centro Empresarial ACIA. Uma obra que impressiona pelo tamanho e números. Os detalhes deste novo empreendimento comercial da cidade, foram apresentados para a imprensa num evento realizado na sede da ACIA.

O presidente da entidade, Wanderlei Faganello, explica que a obra será construída no terreno da Associação Comercial, localizado na esquina das Ruas Irmã Eleoteria e Guarapuava. “É uma área nobre, com mais de 2.500 metros quadrados, que será ocupado quase que na sua totalidade pela obra”, adianta Faganello.

O Centro Empresarial ACIA terá 28 andares, sendo 24 pavimentos com 174 salas comerciais, entre 43 e 116 metros quadrados. A nova sede da ACIA ocupará o térreo, além de mais um andar. Contará ainda, entre outros espaços, com auditórios com capacidade para 250 pessoas sentadas.

Outra novidade do prédio será o sistema rotativo das vagas de estacionamento. São 235 no total, sendo que cada sala terá uma vaga, que também poderão ser locadas nos horários que os proprietários não usem. O controle disso é totalmente eletrônico, com tecnologia usada nos principais centros comerciais da atualidade.

O Centro Empresarial ACIA terá mais de 30 mil metros quadrados de área construída, com 8 elevadores modernos, inclusive algumas unidades especiais, com tamanho para maca e atendimento médico. A segurança é um ponto forte para os investidores. O sistema de portaria será 24 horas e todos os visitantes terão acesso aos andares comerciais somente após efetuar cadastro. É uma obra com investimento de mais 60 milhões de reais, que terá DNA 100% apucaranense. “A empresa que projetou o prédio é do arquiteto Leonardo Britici. A execução será da Ida Construtora e a comercialização é de responsabilidade da Sanches Imóveis e da Ceriani Craveiro Imóveis. Ou seja, todas as empresas envolvidas são de Apucarana”, destaca Faganello.

A comercialização das unidades já começou e surpreendeu. “Já temos mais de 90 adesões. A obra deve começar em março de 2022 e a entrega prevista para 2028”, conclui Faganello

ASSISTA:

