Acia apresenta nova rota de compras para lojistas associados

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana, irá reunir um grupo de lojistas para conhecer de forma gratuita o Polo Fashion de Brusque, em Santa Catarina.

O presidente da Acia, Wanderlei Faganello, explica que a região reúne mais de 215 marcas, se tornando um dos mais importantes centros de compra do Brasil. “Os lojistas fazem a rota até São Paulo, que é tradicional e se torna muitas vezes uma viagem cansativa. Essa nova possibilidade, se apresenta como uma experiência de compras, por estar numa região gastronômica e turística”, diz Faganello.

A proposta é organizar uma missão empresarial no final do mês de julho. “Provavelmente a saída seria no dia 23, pois no dia 24 de julho acontece uma grande liquidação e lançamento primavera/verão nos três shoppings que fazem parte do polo fashion”, reforça Faganello.

Os associados da Acia que tiverem interesse na missão, devem comparecer nesta quinta-feira (06), as 8h15, no auditório da entidade. “Vamos apresentar todos os detalhes. Adianto que nossos associados terão transporte ida e volta, bem como hospedagem gratuita”, destaca Faganello.

O objetivo será reunir entre 25 a 30 lojistas. Mais informações pelo fone/WhatsApp da Acia: 43 3162 4300.

