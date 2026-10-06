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“Achei que ia morrer”, diz motorista após acidente com seis veículos na BR-369

Caminhoneiro conta que viu a carreta atravessar a pista e não teve tempo de evitar a colisão entre Apucarana e Arapongas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Dois motoristas envolvidos na colisão que reuniu seis veículos na manhã desta terça-feira (6), na BR-369, entre Apucarana e Arapongas, relataram o susto provocado pelo acidente. Segundo eles, a carreta teria atravessado a pista durante uma manobra, surpreendendo os veículos que trafegavam pelo trecho.

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- LEIA MAIS: Colisão envolvendo seis veículos deixa homem ferido na BR-369 entre Apucarana e Arapongas

O acidente aconteceu no retorno localizado entre a Facnopar e a Nortox. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma carreta, um caminhão e outros quatro veículos se envolveram nas colisões. Um homem de 27 anos, que estava em um Gol, ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital da Providência.

Um dos envolvidos foi o caminhoneiro Messias Geovani, que seguia de Califórnia para Londrina. Ele contou que trafegava pela rodovia quando se deparou com a carreta atravessando à sua frente. “Ele vinha no sentido Arapongas e chegou contornando na minha frente. Eu bati na traseira, bati numa caminhonetinha e a carreta deu o ‘L’ aqui do lado”, relatou.

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Messias disse que não teve tempo suficiente para frear e contou que chegou a acreditar que morreria durante a sequência de colisões. “Achei que eu ia morrer. Eu vi aquela montanha de ferro vindo em cima de mim. A cabine ficou pequenininha, eu falei: ‘Morri.’”

Apesar da violência da batida, o caminhoneiro não sofreu ferimentos. “Graças a Deus, nada, nada, nada. Nenhum arranhão. Só o susto mesmo.”

“Achei que ia morrer”, diz motorista após acidente com seis veículos na BR-369
AutorMessias Geovani e Carlos Pereira - Foto: Vitor Flores/ TNOnline

O motorista de uma Fiat Toro, identificado como Carlos Pereira, também estava no trecho no momento do acidente. Ele contou que seguia para Arapongas quando percebeu a carreta atravessando a pista e precisou fazer uma manobra rápida para evitar uma colisão frontal. “Um bitrem atravessou aqui no contorno, fez o contorno de repente. Eu freei, tirei o máximo que pude, senão ia bater no meio da carreta”, contou.

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Segundo Carlos, logo depois da manobra, um caminhão que vinha atrás atingiu a traseira da Toro, desencadeando a sequência de colisões. “Vinha um caminhão atrás, o caminhão também colidiu na minha traseira e fez aquele ‘strike’ lá que vocês estão vendo aqui.”

O motorista estava acompanhado da esposa e os dois saíram ilesos. Ele afirmou que o principal reflexo naquele momento foi tentar evitar que o veículo passasse por baixo da carreta. “A única coisa que eu pensei foi: ainda bem que não bati a frente do meu carro. Eu só pensei em tirar a frente. Se eu não tirasse, ia passar por baixo da carreta.”

Carlos também destacou que precisou considerar o fluxo de veículos no sentido contrário ao fazer a manobra. “Eu consegui puxar o carro para cá porque vinha carro de lá para cá também. Senão, ia bater de frente com os carros também. Graças a Deus, só bens materiais.”

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Trânsito

A pista no sentido Arapongas foi parcialmente liberada após o atendimento da ocorrência. O lado direito da via já está liberado para o tráfego, enquanto as equipes trabalham na remoção dos veículos envolvidos no acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) permanece no trecho para realizar o atendimento da ocorrência e organizar o fluxo de veículos.

O Corpo de Bombeiros informou que, inicialmente, havia preocupação com a possibilidade de mais vítimas devido à quantidade de veículos envolvidos. No local, porém, foi constatado apenas um ferido, que recebeu atendimento da concessionária responsável pelo trecho e foi encaminhado ao Hospital da Providência.

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acidente de transito BR 369 carreteiro colisão múltipla emergência rodoviária Segurança Viária
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