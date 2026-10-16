'Achei que ia cair': gerente relata susto após trem tombar e atingir loja em Apucarana

Eliziel Ferreira de Bonfim estava com outros dois funcionários quando ouviu o barulho; os três deixaram o local antes de perceberem os danos causados





O gerente de uma loja de materiais de construção atingida pelo tombamento de um vagão de trem em Apucarana, no norte do Paraná, conta que deixou o estabelecimento às pressas após ouvir um barulho que aumentava de intensidade. O receio era de que o impacto comprometesse a estrutura do imóvel e provocasse um desabamento. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (16), na região da Vila Nova.

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Eliziel Ferreira de Bonfim estava na área comercial da loja com outros dois funcionários quando ouviu o barulho do trem, por volta das 9h. O barracão atingido fica separado dessa área. Diante do aumento do ruído, os três decidiram sair do estabelecimento.

“Por volta das 9h, 9h07 da manhã, mais ou menos, a gente escutou um barulho. Aí ele foi ficando mais alto esse barulho. Daí a gente, para não ficar esperando alguma coisa, saiu da loja”, relatou o gerente.

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Foto: Vitor Flores/ TNOnline Foto: Vitor Flores/ TNOnline

Após deixarem o local, os funcionários deram a volta na quadra e viram que o vagão havia atingido uma das extremidades do barracão. Segundo Eliziel, ninguém estava dentro da estrutura no momento do acidente.

O gerente afirmou que a principal preocupação foi a possibilidade de o impacto ter comprometido outras partes da estrutura. Por isso, ele e os funcionários preferiram sair imediatamente, sem esperar para verificar o que estava acontecendo.

“Eu achei que ia cair. Tinha pegado esta parte de cá, né? Aí, como pode cair para cá, pode afetar toda a estrutura. Então a gente preferiu sair correndo a esperar”, contou.

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O tombamento destruiu parte da parede do barracão e provocou danos materiais ao estabelecimento. “Foi, foi bem grande o estrago aí”, afirmou Eliziel.

O descarrilamento ocorreu próximo à passagem de nível no cruzamento da Rua Hermes da Fonseca com a Avenida Viação. Além de atingir o barracão da loja, a ocorrência provocou o bloqueio das ruas Hermes da Fonseca e Grande Alexandre.

Equipes do Departamento de Trânsito de Apucarana foram mobilizadas para isolar a área e orientar os motoristas. Segundo o coordenador do setor, Felipe Augusto Rosa, não havia previsão de liberação das vias no momento do atendimento, e a recomendação era buscar rotas alternativas.

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As causas do descarrilamento e as providências para a retirada do vagão ainda precisam ser esclarecidas.

A reportagem entrou em contato com a Rumo, concessionária responsável pela ferrovia, para obter informações sobre a ocorrência e a previsão de liberação das vias interditadas. Até a publicação desta matéria, não houve retorno.

