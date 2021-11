Acesso ao aterro sanitário é recuperado em Apucarana

Da Redação

A Estrada Professor André Berezoski, no Contorno Sul, foi recuperada pela Prefeitura de Apucarana. Equipe da Secretaria Municipal de Serviços Públicos fez a adequação da via, colocando 50 caminhões de resíduo de asfalto.

continua após publicidade .

De acordo com o prefeito Junior da Femac, o trabalho se concentrou no trecho inicial da estrada, entre a rodovia (BR-376) e o aterro sanitário. “É uma via muito movimentada, numa região de chácaras e que também registra a circulação de veículos pesados”, pontua.

Além do aterro sanitário, a Estrada Professor André Berezoski também dá acesso à Terra Norte Engenharia Ambiental e ao Cemitério Ucraniano. “Trata-se de uma região também muito importante do ponto de vista ambiental, onde estão estabelecidas empresas que fazem a correta destinação de resíduos”, reforça Junior da Femac.