Acesso ao 'Adriano Correia' será parcialmente interditado; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Acesso ao Núcleo Habitacional Adriano Correia

A Secretaria Municipal de Obras de Apucarana emitiu comunicado oficial nesta quinta-feira (11), em especial aos moradores do Núcleo Habitacional Adriano Correia, sobre o início dos trabalhos para a implantação de uma nova rotatória, neste trecho urbano da BR-376.

continua após publicidade .

A engenheira Caroline Moreira, superintendente da Secretaria de Obras, explica que a nova rotatória – de grande porte – irá garantir acesso com maior segurança ao Núcleo Adriano Correia e ao Residencial Fariz Gebrim. “De início ficará interditada uma das vias de acesso ao Adriano Correia e, em função das obras, solicitamos maior atenção às pessoas que transitam no local”, alertou a engenheira.

-LEIA MAIS: Entorno da 'Praça do 28' tem asfalto revitalizado

continua após publicidade .

A Tapalan Construções e Empreendimentos Ltda, empreiteira que executa as obras de duplicação deste trecho da BR-376, já concluiu grande parte dos canais de drenagem de águas, entre a rodovia e os fundos do Núcleo Adriano Correia. Agora começam as obras de implantação da primeira rotatória, no projeto de duplicação de todo o trecho, que vai da Praça Tibagi (em frente ao Estádio Municipal Olímpio Barreto), até o viaduto do Contorno Sul.

O trecho de quase dois quilômetros terá pista dupla nos dois sentidos, canteiro central, ciclovia e iluminação de LED, além de três rotatórias, no acesso ao campus da Unespar/Fecea, Recanto do Lago e uma terceira de maior porte e com formato alongado para permitir o acesso ao Adriano Correia, Fariz Gebrim e à Indústria Paranatex.

O investimento é de R$10 milhões, com recursos provenientes do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM). A Prefeitura de Apucarana será responsável pela fiscalização e acompanhamento da obra, enquanto que o setor técnico do Paranacidade irá fazer a medição do cronograma de serviços periodicamente.

Siga o TNOnline no Google News