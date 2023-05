ACECA arrecada fraldas geriátricas para o Lar São Vicente de Paula

Da Redação

A ação já vinha acontecendo no mês de abril

Durante todo o mês de maio, a Associação de Contabilistas de Arapongas (ACECA) realiza a 3ª edição da Campanha de Arrecadação de Fraldas Geriátricas. A iniciativa, que já vinha acontecendo durante o mês de abril, irá destinar todo o material coletado para o Lar São Vicente de Paula de Arapongas.

As doações podem ser entregues na sede da Acia, localizada na Praça Doutor Júlio Junqueira, nº 88 - 1º Andar, na área central da cidade. As fraldas estarão sendo recebidas de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 17h30.

De acordo com informações da organização da ação, aqueles que preferirem podem optar pela doação através de transferência bancária. O valor pode ser enviado via PIX para a ACECA, com a chave CNPJ 75.341.370/0001-91.

Confira o banner da campanha:

fonte: Divulgação





