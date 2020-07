Acea realiza o 1º sukiaki drive thru em Apucarana

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Acontece no dia 26 de junho, o 1º Sukiaki Drive Thru, da Associação Cultural Esportiva Apucarana (Acea). As pessoas podem retirar das 18 horas às 20h30, na sede da Acea, na Avenida Jaboti.

Foto: Reprodução