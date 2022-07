Acea promove 'Mega Bazar Tem de Tudo' em agosto; Confira os produtos

Da Redação

A atividade acontece no dia 6 de agosto, das 8 às 16 horas, na sede da associação

Após dois anos sem atividades presenciais, os integrantes da Associação Comercial e Esportiva de Apucarana (Acea) realizam o Mega Bazar Tem de Tudo, no dia 6 de agosto, das 8 às 16 horas, na sede da associação.

Parte da renda arrecadada durante o bazar será revertida ao Lar São Vicente de Paulo, de Apucarana. "Tivemos uma pausa de dois anos e agora retornamos com nosso tradicional bazar. Durante este dia teremos também o Brechó Chic, com roupas diferenciadas", comenta Yuri Takeda, uma das organizadoras.

Durante o evento serão comercializados calçados e roupas masculinas, femininas e infantis (novos e usados), brinquedos, malas mochilas, bolsas, utensílios domésticos, televisões, DVD´s, aparelhos de som, fogões, armário de cozinha, guarda-roupas, colchões, cobertores, portas e janelas.

"Estamos animados com o retorno do nosso tradicional bazar. Em dezembro, vamos voltar também com o Bazar de Brinquedos, bastante conhecido em Apucarana", comenta Célia Yoshii, que também é organizadora da atividade.

