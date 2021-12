Da Redação

Acea lamenta morte de Yoshio Honma, em Apucarana

A Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea) lamentou nesta sexta-feira (3), a morte do comerciante Yoshio Honma, de 71 anos. A causa da morte do apucaranense não foi divulgada pela família e pelos amigos.

"Um amigo, um irmão, um companheiro, o Sensei dos alegres karaokê, assim era Honma san. Não há palavras neste momento para expressar esse vazio que já estamos sentindo. Nós da Família Acea e Odori somos gratos pela honra em ter podido conviver e ter a sua amizade. Aos familiares nossos sentimentos e pêsames", diz em nota de pesar da Acea.

De acordo com a Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa) o velório ocorre na Capela Central e o sepultamento será neste sábado (4), às 16 horas, no Cemitério Portal do Céu, em Apucarana.