Acea lamenta morte de pioneiro de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A causa da morte não foi divulgada

A Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea), através do presidente Keniti Ishida, lamenta a morte do pioneiro Hadumi Ida. Ele faleceu aos 86 anos, nesta sexta-feira (2). A causa da morte não foi divulgada.

continua após publicidade .

Em nota a Acea publicou:



"A diretoria e associados da Acea manifestam os mais profundos sentimentos à família por essa triste perda e ao mesmo tempo fica a gratidão pela família exemplar que ele constituiu".

continua após publicidade .

A Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) informou que o sepultamento do pioneiro ocorre neste sábado (3), às 17 horas, no Cemitério Saudade, em Apucarana. O velório segue na Capela Central até o momento do enterro.

Siga o TNOnline no Google News