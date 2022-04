Da Redação

Acea lamenta morte de pioneiro de Apucarana

A Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea) lamentou na noite desta sexta-feira (22) a morte do pioneiro Michizo Aomoto, de 88 anos.

O pioneiro é pai do engenheiro Humberto Aomoto e deixa familiares e amigos que cultivou ao longo dos anos na Cidade Alta.

O sepultamento de Michizo ocorre neste sábado (23), às 11 horas, no Cemitério da Saudade, em Apucarana.

Nota da Acea na íntegra:

"A ACEA, através da Presidente em exercício Yurico Takeda, comunica o falecimento do Sr MICHIZO AOMOTO, 88 anos, pai do Eng Humberto Aomoto. O velório será sexta feira (22/04), a partir das 21 horas, na Capela Mortuária Central e o sepultamento será nesse sábado (23/04), ás 11hrs no Cemitério da Saudade (ao lado do Espaço das Feiras). Aos familiares e amigos, os nossos profundos sentimentos".