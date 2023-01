Acea lamenta morte de comerciante pioneiro de Apucarana

Da Redação

Associação Comercial e Esportiva de Apucarana (Acea) emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do pioneiro Tadashi Tamessawa

A Associação Comercial e Esportiva de Apucarana (Acea) emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do pioneiro Tadashi Tamessawa, de 99 anos, nesta segunda-feira (30).

O idoso era pioneiro na cidade e na década de 50 iniciou suas atividades com a Casa Marabá, comércio de secos e molhados, localizado na Avenida Curitiba. Neste endereço, ele trabalhou por muitos anos.

De acordo com informações da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (30), no Cemitério Parque Portal do Céu.

Falecimento em Apucarana

Morreu neste domingo (29), o borracheiro aposentado Dirceu Candido Nunes, aos 82 anos, em Apucarana. Conforme informações de familiares, o idoso sofreu um infarto na sexta-feira (27), chegou a ficar internado no Hospital da Providência, mas não resistiu às complicações causadas pelo problema cardíaco.

Dirceu, conhecido também como Jacaré, foi proprietário por muitos anos de uma oficina mecânica localizada nas proximidades do Posto V Brambila, na Avenida Governador Roberto da Silveira, e depois se mudou para perto da Igreja Cristo Profeta.

