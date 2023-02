Acea Apucarana realiza tradicional sukiyaki em março

Da Redação

No dia 17 de março, acontece a 1ª edição do tradicional sukiyaki da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea), de 2023. A retirada será no estilo drive-thru, seguindo o esquema adotado durante a pandemia da Covid-19.

O prato típico da culinária japonesa poderá ser retirado das 18 às 21 horas, na sede da Acea, localizada na Avenida Jaboti, 101, no Jardim Menegazzo, em Apucarana. Os convites podem ser adquiridos com a comunidade japonesa.

Sukiyaki

O sukiyaki é um prato japonês tipicamente preparado à mesa conforme se vai comendo. As pessoas vão servindo a si mesmas à medida que os ingredientes são cozidos. O sukiyaki é um cozido que leva os seguintes ingredientes: carnes fatiadas bem finas, verduras, udon, cogumelos, konnyaku e ito konnyaku, kamaboku.

Fonte: site da Wikipedia.

