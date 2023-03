Acea Apucarana lamenta morte do pioneiro Hakugi Tanaka

Da Redação

Hakugi Tanaka será sepultado neste domingo (12), no Cemitério da Saudade

A Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea), através do presidente Keniti Ishida, lamenta a morte do pioneiro Hakugi Tanaka. Ele faleceu aos 89 anos, neste sábado (11). A causa da morte não foi divulgada. Tanaka foi proprietário da Ótica e Relojoaria Tokio, e deixa familiares e muitos amigos na cidade.

Segundo a Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o velório ocorre na Capela Central e o sepultamento está marcado para este domingo (12), às 10 horas, no Cemitério da Saudade, em Apucarana.

Veja a nota de pesar:

"Com muito pesar a ACEA, através de seu presidente Keniti Ishida, comunica o falecimento do pioneiro Senhor HAKUGI TANAKA, 89 anos. O velório está sendo na Capela Mortuária Central. Sepultamento será amanhã, domingo, às 10h00min no cemitério da Saudade. Aos que se fizerem presentes a família enlutada antecipa os agradecimentos. "HAKUGI TANAKA foi proprietário da Ótica e Relojoaria Tokio em Apucarana".

